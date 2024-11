Cara Delevingne look gessato: un trio stellare con Elle Fanning e Helen Mirren

Cara Delevingne ha conquistato il red carpet del Women of Worth Celebration con un look gessato raffinato. Al suo fianco, Elle Fanning ed Helen Mirren

Cara Delevingne ha illuminato il red carpet al Women of Worth Celebration organizzato da L’Oréal Paris. Al suo fianco, due icone altrettanto luminose: Elle Fanning ed Helen Mirren. La serata, giunta alla sua 19ª edizione e tenutasi presso il NeueHouse Hollywood di Los Angeles, celebra donne straordinarie che si distinguono per il loro impatto positivo nelle comunità. Il trio di ambasciatrici di L’Oréal ha conquistato i riflettori con look raffinati e di grande personalità, ognuno raccontando una storia di eleganza e stile unico.

Cara Delevingne: l’eleganza del completo gessato

Cara Delevingne, entrata recentemente nella famiglia L’Oréal come ambasciatrice, ha scelto un completo gessato in grigio scuro, rivisitato in chiave moderna. La giacca dal taglio sartoriale è stata abbinata a una camicia bianca con una nota di disinvoltura: solo un lato era infilato nei pantaloni a zampa. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di nonchalance al look, che combinava classicità e modernità.

La modella, 32 anni, ha completato il look con sandali alti che slanciavano ulteriormente la sua figura. I capelli biondo cenere erano acconciati in onde morbide e laterali, enfatizzando la sua naturale raffinatezza. Il make-up, con un brown smokey eye e labbra nude lucide, ha sottolineato il fascino intenso di Cara. Un’interpretazione del completo maschile che mescolava forza e sensualità, facendo di lei una delle protagoniste assolute della serata.

Elle Fanning: il fascino moderno del blu navy

Accanto a Cara, Elle Fanning ha optato per un’eleganza moderna e sofisticata. La giovane attrice, ambasciatrice di L’Oréal dal 2017, ha indossato un abito blu navy con scollo halter, che lasciava scoperta la schiena, aggiungendo un tocco di sensualità discreta. La silhouette slanciata e il taglio minimalista dell’abito mettevano in risalto la bellezza eterea di Elle.

Per il make-up, ha scelto un eyeliner grafico che incorniciava gli occhi, un blush rosato sulle guance e un rossetto nude che completava il look con delicatezza. I suoi capelli, tagliati corti e acconciati in una piega morbida, incorniciavano il viso con grazia. Un look che ha saputo unire semplicità e raffinatezza, rendendola una delle stelle più ammirate del red carpet.

Helen Mirren: classe senza tempo

Helen Mirren ha portato una nota di regalità con un abito in tulle viola ricamato con perline scintillanti. L’Oscar-winner, ambasciatrice di L’Oréal dal 2014, ha scelto un look che combinava eleganza e un pizzico di audacia. La gonna trasparente del vestito aggiungeva movimento, mentre gli accessori – una clutch satinata lilla e orecchini gioiello – hanno impreziosito ulteriormente l’outfit.

I capelli argentati dell’attrice, raccolti in una sottile fascia, incorniciavano un volto illuminato da un trucco naturale ma sofisticato. La sua presenza ha confermato come classe e stile siano senza età, rendendola una delle icone più celebrate della serata.

Un tappeto rosso di glamour

La serata è stata arricchita da altri volti noti e look indimenticabili. Andie MacDowell, collaboratrice storica di L’Oréal, ha optato per un coat-dress beige con maniche ampie e uno strascico leggero, mentre Aja Naomi King ha stupito con un abito bianco dallo spacco vertiginoso.

Sofia Carson ha scelto uno stile gotico con un abito in velluto nero abbinato a un mantello trasparente, mentre Isabela Merced ha puntato sul borgogna per esaltare le sue curve. Ognuno degli ospiti ha portato un tocco personale di eleganza, contribuendo a rendere indimenticabile l’evento.