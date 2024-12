Kim Kardashian copia (di nuovo) Bianca Censori: il look bikini e balaclava

Kim Kardashian si è "ispirata" ancora una volta a Bianca Censori per uno dei suoi outfit: il look bikini e balaclava ricorda fin troppo la sua rivale

Fonte: IPA/Getty Images Kim Kardashian e Bianca Censori

Passo falso per Kim Kardashian. La celebre socialite ha posato per un nuovo shooting che la vede sfoggiare un outfit sensuale e provocatorio, composto da mini-bikini e balaclava a coprirle il vito. Peccato che a molti utenti questo outfit abbia ricordato quelli di Bianca Censori, attuale moglie dell’ex di Kim, il rapper Kanye West. Che si tratti solo di un caso?

Kim Kardashian “copia” Bianca Censori in bikini e balaclava

A tutti capita di sbagliare. Anche a Kim Kardashian. La famosa influencer è stata infatti accusata da molti utenti di “essersi ispirata” a Bianca Censori per il suo ultimo shooting. Su Instagram, l’mprenditrice digitale ha postato alcuni scatti che la vedono indossare un crop top e lo slip di un bikini bianco, mentre si muove tra gli alberi di una fitta foresta. A coprirle il volto, c’è una balaclava, il copricapo solitamente utilizzato dagli alpinisti per proteggersi dal freddo, mentre ai piedi sfoggia un paio di caldi stivali marroni.

Un outfit piuttosto originale che, tuttavia, non sembra aver convinto i suoi follower: in moltissimi, infatti, hanno sottolineato quanto lo stile di Kim risulti simile a quello della nuova compagna del suo ex Kanye West. “Bianca si è moltiplicata” ha fatto notare un utente.”Kimca Censori” ha ironizzato un altro giocando con le iniziali dei nomi delle due influencer. E qualcuno non ha potuto fare a meno di chiedere: “Ridateci indietro Kim”.

Le accuse, ovviamente, non sono infondate: diversi mesi fa Kanye West aveva condiviso delle immagini di Bianca Censori con la testa coperta e addosso una giacca di pelle ed un tanga nero.

Fonte: Getty Images

Insomma, le similitudini sembrano esserci, ma la diretta interessata, come suo solito, non ha ceduto alle provocazioni.

Tutte le volte in cui Kim ha copiato Bianca

Non è la prima volta in cui i fan accusano Kim di copiare il look di Bianca Censori. Lo scorso agosto la Kardashian aveva condiviso uno shooting su Instagram in cui posava con indosso una pelliccia ed un paio di calze, probabilmente tra gli abbinamenti di cui l’architetta australiana ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica.

Fonte: IPA

Nel mese di aprile, invece, Kim si mostrò in pubblico con una chioma biondo platino, circa un anno dopo la decisione di Bianca di tingere i capelli proprio di quel colore. Insomma, se fino allo scorso anno molti accusavano Kanye West di voler trasformare Bianca Censori in una vera e propria sosia di Kim Kardashian, oggi la tendenza, almeno da un punto di vista stilistico, si è decisamente invertita.

A rendere più accesa la presunta rivalità tra le due è chiaramente il legame con il rapper americano. Kim è stata infatti sposata con Kanye per ben sei anni, e da lui ha avuto quattro figli: North, 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5. Un anno dopo la separazione, nel 2022, West convolò a nozze con la Censori, che lavorava come architetto per la sua compagnia Yeezy. Sin dalle loro prime uscite di coppie, Bianca ha attirato su di sé aspre critiche per i look decisamente sexy, tanto che la stessa Kim si sarebbe raccomandata all’ex marito di consigliarle abiti più castigati in presenza dei loro figli.