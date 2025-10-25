Kim Kardashian, festa di compleanno incredibile tra burlesque e nude look

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Kim Kardashian festeggia il suo compleanno

Un compleanno indimenticabile per Kim Kardashian. La popolare influencer ha festeggiato le sue prime 45 candeline con un party londinese organizzato dall’amico fotografo Mert Alas: tra burlesque, invitati famosi e look da copertina, l’imprenditrice non ha badato a spese.

Il compleanno di Kim Kardashian a Londra

Kim Kardashian ha sempre dimostrato di avere un debole per i party: che si tratti di cene natalizie, compleanni o anniversari di nozze, la celebre imprenditrice ha spesso condiviso sui social scatti delle feste (spesso faraoniche) da lei organizzate. Per le sue prime 45 candeline, ad ogni modo, l’influencer è riuscita addirittura a superare se stessa: ai festeggiamenti parigini, è infatti seguito un party londinese organizzato dal fotografo Mert Alas nella sua abitazione.

La serata si è svolta dopo l’anteprima della serie tv All’s Fair nello stile tipico di Mert, con performance improvvisate di Daphne Guinness e Cyril Abraham al pianoforte. Tra gli ospiti, moltissime celebrità come Sarah Paulson, Naomi Watts, Kate Moss, e ovviamente sua mamma Kris Jenner. Gli invitati hanno trascorso la serata tra spettacoli di burlesque e cocktail personalizzati, come si evince dai numerosi scatti pubblicati sui social.

Per l’occasione, Kim ha ovviamente scelto un look (anzi due) per le grandi occasioni, personalizzati dalla stilista turca Dilara Findikoglu. L’influencer ha indossato un corsetto color champagne senza spalline, abbinato a mini gonna in raso, sandali in tinta e guanti trasparenti senza dita. Il secondo outfit, ancor più sensuale del primo, l’ha vista invece sfoggiare un abito a corsetto in velo trasparente con fibbie in stile western e nappine a catena pendenti sul davanti. Ad impreziosire la creazione, un reggiseno minimal fatto di capelli intrecciati finti, il tutto decorato con perline e cristalli argentati.

“Grazie Mert Alas per avermi organizzato la festa di compleanno più esclusiva di Londra”, ha scritto la Kardashian nella didascalia che accompagna il suo carousel di compleanno. E scorrendo le foto non si può che concordare: tutto appare curato nei minimi dettagli, dalla torta alle performance danzerine, con un’estetica retrò che strizza l’occhio al gotico e al burlesque.

I problemi di salute e la rinascita di Kim Kardashian

I festeggiamenti per il compleanno di Kim arrivano in un momento molto delicato per l’influencer americana. Solo qualche giorno fa, dalle immagini di anteprima della nuova stagione della serie Kardashians, i fan erano venuti a conoscenza di alcuni problemi di salute della loro beniamina: l’imprenditrice ha infatti dovuto fare i conti con un aneurisma cerebrale causato dal troppo stress seguito al divorzio da Kanye West. In più occasioni, la 45enne ha parlato del diffcile momento della separazione, raccontando di essere stata colpita anche dalla psoriasi.

“Ho sempre sentito di avere una sorta di sindrome di Stoccolma con Kanye. Sono sempre stata malissimo e mi dicevo ‘Avrei dovuto resistere’ o ‘Avrei potuto aiutarlo’, ma questa è stata la prima volta che non ho sentito quella responsabilità a livello personale”, ha raccontato Kim a Page Six. Dopo il divorzio, West ha ritrovato la serenità accanto a Bianca Censori, mentre Kim non ha avuto altre relazioni sentimentali particolarmente importanti.