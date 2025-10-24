Kim Kardashian: “Ho un aneurisma cerebrale”. La diagnosi in tv

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA KIm Kardashian

Kim Kardashian rivela di avere un aneurisma cerebrale e lo fa in tv, con una diagnosi arrivata durante le riprese del suo reality show, The Kardashian. Nel trailer del programma, giunto ormai alla settima stagione, la modella viene sottoposta ad una risonanza magnetica cerebrale. “C’è tipo un piccolo aneurisma”, spiega nel video.

Kim Kardashian e l’aneurisma cerebrale, la diagnosi in tv

Nelle anticipazioni della trasmissione vediamo Kim Kardashian che si sottopone ad una risonanza magnetica. Poi parla con i suoi familiari, rivelando che i medici le hanno spiegato di aver rilevato una “piccola protuberanza”. Si tratta di un aneurisma cerebrale, ossia di una dilatazione di un vaso sanguigno del cervello. Questo problema è asintomatico, ma la rottura può rivelarsi molto pericolosa e addirittura fatale.

Nella clip Kourtney Kardashian, la sorella di Kim, appare preoccupata e sbalordita. “Accidenti!”, esclama, mentre Kim spiega: “Quando me l’hanno detto ho chiesto perché stesse succedendo proprio a me”. La risposta dei medici? “Stress”. Una condizione che l’imprenditrice collega al divorzio da Kanye West.

Il divorzio doloroso di Kim Kardashian e Kanye West

Il rapper e la modella si sono separati nel 2021. Un divorzio chiacchieratissimo e particolarmente doloroso, di cui Kim Kardashian ha parlato anche nel suo reality. “Sono felice che sia finita – ha spiegato in una clip dello show -. Il mio ex sarà sempre presente nella mia vita. Abbiamo quattro figli insieme”.

La coppia ha avuto quattro figli: North, che ha 12 anni, Saint, che ne ha 9, Chicago e Psalm, che hanno rispettivamente 7 e 6 anni. La Kardashian ha svelato che Kanye West è poco presente nella vita dei suoi figli e non li vedrebbe da mesi. “Ogni volta che li chiama e chiede di loro, spesso sono passati un paio di mesi dall’ultima volta che abbiamo avuto sue notizie ha raccontato, spiegando che però i bambini non sarebbero particolarmente tristi per via dell’assenza del padre -. Hanno sempre saputo che il padre è spesso in viaggio per tournée o altro, e che ama vivere in Paesi diversi, quindi lo gestiamo abbastanza bene”.

Diversa la situazione per Kim che più volte ha spiegato di essere stata male sia durante la fine del legame con il rapper che subito dopo. La rottura con Kanye infatti è stata segnata da continui attacchi via social fra i due e Kim ha vissuto quel momento con grande angoscia, preoccupata per il benessere dei figli.

“Da quando avevo divorziato non avevo più avuto la psoriasi. Ma adesso ha iniziato a ripresentarsi – ha raccontato durante la premiere della nuovissima stagione di The Kardashians -. Negli ultimi tempi mi sono sentita piuttosto messa alla prova”. Dietro l’addio fra i due i problemi mentali del cantante e produttore, ma soprattutto la difficoltà di Kim nel gestire i suoi continui cambi d’umore e la scelta di non curarsi.

“Le persone possono dire che c’erano segnali, e forse non li ho voluti vedere – aveva spiegato in un podcast -. Quando qualcuno attraversa un crollo mentale, vuoi esserci, vuoi capire e sostenere. Ma diventa difficile quando quella persona non è disposta a cambiare in modo sano e benefico”.