Kim Kardashian, sirena Dior per il debutto di All’s Fair
Per la première parigina di All’s Fair, Kim Kardashian celebra i 45 anni con un abito da sogno: un body-hugging dress in raso azzurro firmato Christian Dior, collezione primavera 2000 di John Galliano. Il modello, con scollo profondo e silhouette a sirena, sembra scolpito sul corpo, un tributo alla sensualità anni Duemila che l’imprenditrice riporta oggi con nuova eleganza. Il colore glaciale accende la pelle ambrata, mentre il raccolto tirato e il make-up rosato creano un equilibrio perfetto tra nostalgia e glamour contemporaneo. Kim non sfila: domina. E trasforma il red carpet in un manifesto di potere femminile e autocontrollo assoluto.