L'attesa è quasi finita: a "Ma io sono fuoco" manca sempre meno, e per stemperare l’impazienza è stata proprio Annalisa ad introdurre in anticipo le 11 tracce che compongono il suo imminente progetto discografico. Tutto sul nuovo look fantasy e sensuale

Da E poi siamo finiti nel vortice sono passati ormai due anni: due anni scorsi rapidamente, costellati da performance mozzafiato, tormentoni ed enormi successi. Una nuova fase, però, sta per iniziare nella carriera splendente di Annalisa ed i presupposti dell’ennesimo trionfo ci sono già tutti, a partire dal nome dell’album in uscita, il nono.

Emblematico come mai prima, è Ma io sono fuoco il titolo scelto dalla cantautrice ligure per l’inedito progetto discografico che verrà lanciato quest’autunno: cosa ci attende, oltre a fiamme e scintille? Ce lo ha anticipato proprio lei, con degli scatti sensuali che la ritraggono su di un letto avvolta in un abito che ha tutta l’aria di essere un’armatura ultra glamour.

Annalisa svela la tracklist di “Ma io sono fuoco” con addosso un abito armatura: i dettagli del look scintillante

Un titolo che nella struttura suona tanto come una risposta ma che, probabilmente, vuole essere più un’autentica dichiarazione d’identità: si chiamerà Ma io sono fuoco il nuovo album di Annalisa in uscita il prossimo 10 ottobre, fuoco come la scintilla creativa che lo ha generato, fuoco come trasformazione.

Il fortunato singolo che ha dato il via a questo Capitolo, il primo, è stato Maschio, brano elettropop dalle vibrazioni anni Settanta/Ottanta e dall’animo provocatore, che ha senza dubbio raggiunto il proprio scopo. Dopo aver sconvolto il mondo nei panni del proprio alter ego maschile, eccola tornare ad emozionare fortemente con Piazza San Marco, epico duetto condiviso con Marco Mengoni che ha sancito la fine dell’estate 2025.

La domanda è lecita: cosa ci aspetta, ora? È stata Annalisa stessa ad esaudire la fame di sapere del suo pubblico, dando una ghiotta anticipazione di quella che sarà la tracklist del chiacchieratissimo disco — in gran parte tuttora inedito — in arrivo: in totale saranno ben 11 le tracce a comporlo, comprensive dei due brani già conosciuti ed ascoltatissimi citati qualche riga fa, un insieme in cui sentiremo coesistere il pop contemporaneo e le sonorità vintage a lei tanto care, ricche di elementi elettronici di matrice internazionale.

E oramai lo sappiamo, se ad ogni uscita corrisponde un nuovo look per la cantautrice savonese, da tutti ritenuta un’indiscussa icona di sensualità, questa volta a stupire è stato il suo singolare abbigliamento: eccola nell’ultimo post Instagram introdurci l’imminente successo attraverso degli scatti dall’atmosfera fantasy e le piene vibes castlecore, che la ritraggono su di un letto con addosso un particolarissimo abito armatura.

Argento e scintillante, la scenografica creazione couture — tempestata di applicazioni preziose — presenta delle strutturate maniche a sbuffo e si accompagna di un balaclava e di un paio di guanti ton sur ton, facendola apparire come una vera e propria guerriera. Una dei giorni nostri.

Annalisa, la tracklist completa di “Ma io sono fuoco”

Che dire, stiamo in qualche modo per tornare in quel Vortice figurato, quello della vita, un perfetto equilibrio di accadimenti e opportunità, in cui Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per poi evolvere.

MA IO SONO FUOCO – la tracklist

1. DIPENDE

2. PIAZZA SAN MARCO feat Marco Mengoni

3. DELUSA

4. ESIBIZIONISTA

5. MASCHIO

6. AVVELENATA feat Paolo Santo

7. EMANUELA

8. CHIODI

9. IO SONO

10. AMICA

11. UNA TIGRE SUL LETTO CONTINUA A PARLARMI