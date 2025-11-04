Come sancire l'inizio di una nuova era? Partendo da un nuovo look, ovviamente: è stata questa la strategia di stile di Annalisa, che con "Esibizionista" ha puntato tutto sulla sua chioma XXL

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa

Nuova era — musicale, ma probabilmente non solo — nuovo look: Annalisa è tornata lo scorso 10 ottobre con Ma io sono fuoco, progetto discografico che sancisce per lei una sorta di rinascita artistica, e come una degna di questa definizione a segnarla è anche una importante metamorfosi d’immagine. Un concetto caro a quasi ogni donna alle prese con il chiudersi di un capitolo e l’inizio di un altro (per la cantante il primo, così si chiama il suo Tour).

Annalisa, la criniera leonina da vera “Esibizionista”: il nuovo look per la nuova era, quella del fuoco

C’è chi non stava più nella pelle alla prospettiva di avere un intero nuovo album da divorare, chi a quella di presentarlo al mondo: per Annalisa Ma io sono fuoco segna un punto di svolta nella sua fortunata carriera, un progetto più maturo, complesso e, come lei stessa ha spiegato, simbolico. Un manifesto di forza, cambiamento, rinascita ma soprattutto determinazione per la cantautrice savonese.

In questo altro capitolo artistico più che mai ardono la voglia di arrivare, l’evoluzione; il fuoco si fa metafora della scintilla creativa che genera la trasformazione, del continuo rinnovarsi, che poi è ciò che probabilmente caratterizza questo suo preciso momento di vita.

Adesso abbiamo a che fare con una donna più consapevole e libera, un aspetto leggibile già a partire dalla copertina, dove la bellissima cantante appare distesa su di un letto, avvolta in una sorta di abito armatura scintillante, con piccole fiamme che le brillano tutto intorno. Ed ecco che dietro la testiera una tigre sorge silenziosa, ma potente. Cosa rappresenta? Sicuramente la parte più istintiva e indomabile dell’artista, quella coraggiosa, il suo fuoco interiore, per l’appunto.

Dal punto di vista sonoro le nuove canzoni fondono il pop italiano contemporaneo con influenze internazionali, dando vita ad un equilibrio raffinato dalle sfumature elettroniche e le prepotenti atmosfere vintage anni Ottanta. Ebbene, è esattamente questa l’ispirazione alla radice del nuovo look.

Sulle note di Esibizionista, Annalisa ha mostrato al mondo una versione di sé inedita, felina: messa da parte — forse solo per qualche istante, forse no — la sua iconica chioma rossa ultra liscia, eccola con una piega leonina e voluminosa super glamour ad incorniciarle il bel viso. Uno styling inedito quanto magnetico, un po’ retrò ed un po’ selvaggio, che già conquistato tutti. In appena una manciata di ore gli scatti hanno fatto il giro dei social, con una pioggia di commenti entusiastici al seguito. E come avrebbe potuto essere altrimenti, del resto.

I capelli extra long sono la nuova tendenza d’autunno, parola di Annalisa

Se ad introdurci Maschio era stato un cortissimo taglio à la garçonne, che aveva trasformato Annalisa nel suo affascinante alter ego maschile pronto a provocare (ma anche a far ballare) il mondo intero, questa è la volta di una lunghezza esasperata, XXL.

I capelli lunghissimi, d’altronde, sono una grande tendenza dell’autunno-inverno 2025/26 e la cantante lo sa perfettamente. Contrapponendosi con forza al corto, questi hairstyle da sirena stanno ora letteralmente spopolando a partire dalle teste delle star: a fare di loro parte fondamentale del proprio signature look Demi Moore, Dove Cameron e Jennifer Lopez. La prima, in particolare, ha spiegato concepire la propria chioma come un autentico manifesto di libertà: che sia lo stesso per la nostra cantautrice del cuore?

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!