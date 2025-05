Maschio, testo e significato della canzone di Annalisa

Fonte: IPA Annalisa

Con oltre 4,8 milioni di copie vendute in Italia, Annalisa è una delle artiste italiane più influenti della sua generazione: la sua musica, che spazia dal pop tradizionale all’elettropop. è tra le più apprezzate del momento grazie al mix di sonorità moderne e testi coinvolgenti. Dopo il successo all’edizione 2024 del Festival di Sanremo con il brano Sinceramente, con cui è arrivata terza, la cantante è pronta a conquistare tutti con il nuovo brano Maschio dove, per la prima volta, si mette nei panni di un uomo.



Annalisa, il nuovo brano Maschio è già una hit

Annalisa è senza dubbio una delle cantanti più apprezzate dalle nuove generazioni, ma non solo: con la sua voce unica e cristallina, e il sound super riconoscibile, riesce a trasformare ogni hit in un tormentone, mentre i suoi look sono tra i più imitati per il perfetto connubio tra femminilità e stile. Questa volta però Annalisa ha abbandonato trasparenze e reggicalze, suo marchio di fabbrica degli ultimi tempi, per abbracciare uno stile più androgino: per la nuova canzone Maschio infatti, la cantante ha letteralmente vestito i panni di un uomo, adottando un look mannish che sembra sposare perfettamente il trend del momento, proposto anche dal recente Met Gala.

Scritta insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta, Maschio sembra riprendere le sonorità tipiche degli anni ’70/’80 e pescare a piene mani dall’ambientazione musicale di quegli anni, resa più attuale però dal synth che sottende tutto il brano, rendendolo super coinvolgente.

L’uscita del nuovo brano è stata annunciata anche sul profilo Instagram della cantante che ha pubblicato una serie di scatti in bianco e nero super raffinati nei quali la si vede con un inedito manlike look: completo nero lasciato aperto su una canottiera e una camicia bianca lasciata sbottonata, bretelle e una sigaretta in bocca, Annalisa sfoggia anche un hairstyle corto e super curato. Nella didascalia si legge “Anche un maschio a volte piange”.

Maschio, testo e significato della nuova canzone di Annalisa

La nuova canzone di Annalisa, Maschio, rappresenta un vero e proprio capovolgimento di punti di vista: questa volta la cantante veste – letteralmente – i panni di un uomo per vedere cosa succede a ribaltare per una volta i ruoli, con una vena di ironia che anticipa la nuova direzione musicale della cantante e anche il tour che la porterà in giro per l’Italia quest’autunno.

A spiegare il significato del brano invece ci ha pensato la stessa Annalisa che ha dichiarato: “Maschio è una nube, una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!”.

Su Instagram la cantante invece ha espresso le sue emozioni sul nuovo brano scrivendo: “Oggi Maschio è finalmente uscita dalle mura della mia casa, dello studio, dalle sole orecchie di amici e collaboratori, e sarà nell’aria. Sono emozionata per questa nuova partenza e orgogliosa di questa canzone, arrivata in un pomeriggio gelido come una fiammata. È un ampliamento di me stessa che ho voluto sperimentare, esplorare, con leggerezza e profondità, come sempre, a modo mio”.

Ecco il testo completo di Maschio che promette di farci cantare e ballare anche nei mesi estivi:

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Mh-mh-mh-mh

Faccio il diavolo per te

Vado al massimo per te

Io mi illumino per te

Anche quando non mi baci per orgoglio

Posso farlo io per te

Vado in terapia per te

Scaglio io la prima pietra

Mi rovino la carriera

Presa da una furia cieca

Per calmarmi sto svuotando il portafoglio

Io mi indebito per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: “Pervertita”, o peggio: “Fai tu”

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con lе altre

Se fossi un maschio io

Mi vendеrei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

L’orologio si mette a correre

Come me nella bufera

Per seguire una Chimera

Invertire Adamo ed Eva

Fare a botte anche se non c’è bisogno

Spacco il tavolo per te

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: “Pervertita”, o peggio: “Fai tu”

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei

Che succede la notte?

Ma che succede la notte?

Ma te lo giuro su Maria

L’amore cieco è una teoria

Non parli mai di gelosia

Ma io lo so

Anche un maschio a volte piange

Se fossi nella tua camicia, o anche più giù

Mi diresti: “Pervertita”, o peggio: “Fai tu”

Ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù

Come hai fatto con le altre

Se fossi un maschio io

Mi venderei per tutto, per zero

Mi venderei per finta, e davvero

Io mi venderei solo col pensiero

Solo per lei-ei

Solo per lei-ei