Annalisa cambia look: la svolta mannish per l’uscita di Maschio

La clamorosa metamorfosi di stile di Annalisa anticipa un nuovo successo in arrivo: tutto su "Maschio" ed il nuovo look dal piglio mannish della cantante

Segretamente trasformista nell’animo, Annalisa ha per l’ennesima volta sfoderato dal suo lucido cilindro nero un clamoroso cambio look che, come usualmente accade, vuole preannunciare un successone in arrivo: dopo il caschetto geometrico alla Pulp Fiction di Mon Amour e l’inatteso pixie color del platino in Sinceramente, è la volta di un irriverente taglio corto à la garçonne. Cosa nasconde questa – prevedibile, almeno secondo le leggi modaiole attualmente vigenti – svolta mannish? È già stato svelato.

Annalisa, il nuovo look in stile mannish preannuncia l’arrivo di “Maschio”

A seguito della rumorosa mancata presenza tra la schiera di Big alla passata edizione di Sanremo, con conseguente annuncio da parte della stessa dell’arrivo di belle novità in fase di lavorazione, Annalisa è sempre rimasta al centro dell’attenzione nel corso degli ultimi mesi. Con i fan in costante allerta, ecco come promesso la mossa tanto attesa: la cantante ha come assunto una nuova identità nelle ultime ore, dando sfoggio di un nuovo, inaspettato taglio di capelli. Strategia che, se memoria non inganna, dovrebbe anticipare un nuovo singolo all’orizzonte.

Nota per la sua attitudine a – solo momentanee ma clamorose – metamorfosi di stile ad ogni canzone in uscita, le intenzioni dell’artista sarebbero state ben chiare anche senza il chiaro annuncio ad accompagnare lo scatto di gusto retrò postato sul proprio profilo Instagram: dopo un inverno trascorso sepolta in studio, Annalisa è ora prontissima a scalare nuovamente le classifiche con una canzone che promette di scuotere ogni virgola convenzionalmente legata ai ruoli di genere, coniugando un testo diretto ed un sound deciso in un tutt’uno. A conferma di questo lo stesso titolo, Maschio, a mal celare un tono provocatorio.

Sempre più sicura e libera nel condividere la propria visione del mondo con il pubblico, l’interprete di origine ligure ha adottato un’immagine di forte impatto per narrare questa storia: giocando con i più vecchi stereotipi Nali questa volta veste i panni di un uomo, uno elegante e d’altri tempi, invitando così tutti a riflettere sull’identità personale, oltre le etichette.

Nello scatto selezionato per introdurre la lieta notizia, a corredo della altisonante didascalia a recitare “anche un maschio a volte piange”, si vede una inedita quanto irriverente versione di Annalisa: immortalata in bianco e nero in un tuxedo classico con camicia sbottonata e bretelle, il tutto completato da un sigaretta tra le labbra e lo sguardo deciso e penetrante rivolto all’obiettivo, l’artista appare quasi irriconoscibile.

Al posto della lunga chioma color rame sorge ora un taglio corto e spettinato ad arte, che provvede ad accentuare ulteriormente l’estetica già androgina di per sé, specie a fianco del tatuaggio semi visibile sul petto ad aggiungere un guizzo ribelle all’immagine.

“Maschio”, quando esce il nuovo singolo di Annalisa

Con scosse di magnitudo 9.5 ad anticiparlo, Maschio sarà disponibile su ogni piattaforma a partire da giovedì 8 maggio: a quanto si sa, si tratterà di una miscela di influenze retrò e suoni contemporanei ad accompagnare il testo scritto da Annalisa, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, già co-autori di Bellissima e Sinceramente.

Un perfetto equilibrio fra la nostalgia narrativa di matrice italiana e le influenze internazionali a cui la cantante ha abituato il proprio pubblico. Definito energico, potente e misterioso il nuovo singolo vuole infatti proseguire nel segno dell’identità electro-pop degli ultimi successi di cui, siamo certi, erediterà anche la medesima fortuna.