I 10 tagli di capelli lunghi più belli della primavera 2025: da Demi Moore a J.Lo

Chi ha stabilito che quello corrente sia l’anno del corto? Proprio nessuno o, in ogni caso, chiunque fosse era in grave errore: malgrado la miriade di audaci tagli dalle lunghezze micro e sbarazzine stiano attualmente vivendo la loro Age d’Or, non accennano a voler abbandonare il proprio posto in vetta alle tendenze capelli della primavera 2025 le chiome XL. Se i tagli corti del momento si distinguono per varietà di stili, i look dedicati aiavvistati portano avanti esattamente il concetto l'opposto. Vigono, dal peculiare minimalismo a bilanciare misure d’ogni tipo. Imperano tendenzialmente gli hairlook pari, intervallati da qualche lieve scalatura in prossimità delle sole punte. Sfilature esasperate esono presenti, ma prevalentemente su lunghezze naturalmente mosse e ricce che necessitano di struttura e movimento. I capelli lunghi della bella stagione in apertura si plasmano in pieghe lisce o ondulate a seconda di texture e del tutto personali gusti, come leci dimostrano giornalmente. Da chi è composta la schiera stellare di Raperonzolo? Vediamolo.