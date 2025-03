Tendenze capelli primavera 2025, tagli e colori ideali per i 30 anni

Tutt'a un tratto i trent'anni sono arrivati: voglia di un nuovo look per una nuova te? Ecco svelate tutte le tendenze capelli della primavera 2025 a cui ispirarsi

Fonte: Getty Images Annalisa

Il dolceamaro traguardo dei 30 anni è arrivato, e la voglia di sentirsi anche esteriormente come una nuova versione di sé si fa spazio con forza. Una sensazione che, unita all’imminente apertura della bella stagione, non può che significare solo una cosa: il cambio look è alle porte.

I tagli di capelli più glamour della primavera 2025: ultra corti o xxl?

Le tendenze capelli della primavera 2025 non conoscono mezze misure, ed in senso letterale: si passa con sconvolgente nonchalance da estremi pixie cut, con lunghezze tanto accorciate da sembrare quasi rasate, alle chiome chilometriche e selvagge incarnate alla perfezione dal concetto di Nirvana cut, hairstyle dall’apparenza rilassata e vagamente grunge. Dall’alto della vetta ecco poi spiccare il caschetto, classico intramontabile che non smette mai di sedurre e che per la bella stagione alle porte assume varianti fresche e personalizzate.

Sebbene pare sia definitivamente sopraggiunta l’era del corto niente paura, tra gli audaci tagli di stampo maschile a dominare sul panorama tendenze capelli 2025 ecco brillare il Nirvana cut: trattasi di una soluzione perfetta per tutte coloro che amano le fluenti chiome dalle lunghezze estreme, riferita a quello stile che si rifà al mondo della musica rock ma reinterpretandolo in chiave sensuale e ricercata.

Parliamo di un taglio lungo scalato e giocato su più strati, ideale per valorizzare collo e silhouette slanciate, che si contraddistingue per uno styling volutamente spettinato: la piega tipo con cui dà il meglio di sé è quella dalle onde appena accennate, stropicciate ad arte, dall’impatto naturale e casual.

Passa il tempo ma il caschetto no, costantemente rinvigorito da declinazioni sempre nuove che però non lo privano mai del suo distinguibile e sempiterno fascino: con la primavera 2025 all’orizzonte, eccolo fiorire qua e là sulle teste di tutte coloro che desiderano sentirsi diverse, come in una versione aggiornata di sé.

Le tendenze in merito appaiono piuttosto variegate: a cambiare sono i colori e lo styling, ma la forma ad accomunarli è generalmente pari e dalle estremità smussate. Vi è chi il carré lo preferisce morbido e romantico, classico e dall’aura bon ton come lo Snowhite bob, chi leggero e messo in piega con le punte verso l’alto alla jawline bob e chi, ancora, lo predilige intenzionalmente spettinato come nel caso del boy bob e del french bob.

Chi nello scenario delle tendenze capelli si distingue per carattere è sicuramente il pixie cut, il quale vuole rappresentare la scelta audace e alla moda per le donne over 30 il cui desiderio è vantare un look elegante ma pieno di grinta.

Un taglio corto, questo, che si adatta a qualsivoglia forma di viso, capace di valorizzare le caratteristiche individuali di ognuno, sofisticato e contemporaneo com’è.

Estensione della propria personalità e accessorio più cool della primavera a venire è, infine, senza dubbio la frangia. Per dare una rinfrescata al solito look lei è una scelta di certo strategica, pronta a riequilibrare il volumi del volto trasformandolo. Mini e geometrica, a tendina o folta e piena è perfetta sia su tagli lunghi che corti.

Tutte le tendenze colore capelli della primavera 2025

Voglia di un cambiamento più soft? Per quanto concerne, invece, il capitolo delle tendenze colori capelli della primavera 2025 il mood generale vuole esaltare la naturalezza: spopolano tinte che partono dalla base naturale del capello, con radici a contrasto per culminare in look ricchi di sfumature, facili da indossare e mantenere nel tempo.

Dominano le nuances più calde, che spaziano dai rossi ramati agli highlights ad illuminare biondi e castani rendendoli tridimensionali e ad effetto sun-kissed.

Le più ambite sono le audaci tonalità di rosso quali il noto Cherry Cola ed il Ginger Spice, ma regnano il biondo Old Hollywood – con tanto di pieghe caratteristiche – ed il Mocha Mousse a scaldare persino il castano più freddo.