Pantone ha annunciato il colore per il 2025, che è un perfetto tono anche per i capelli, per creare sfumature e riflessi

Un marrone caldo, avvolgente, sofisticato: è il Mocha mousse il colore che il Pantone Color Institute ha scelto per il 2025 come nuance dell’anno. E che si può declinare nell’arredamento di interni, nello stile, ma anche nel make-up e nei capelli.

E quindi via ai castani con sfumature che ricordano un perfetto mix tra cacao, cioccolato e caffè grazie a quella che nella presentazione viene definita: “una tonalità marrone saporita”. Che possiamo declinare per i nostri hair look, dando un tocco sofisticato al nostro aspetto perché si tratta di un colore elegante e raffinato, glamour e discreto.

E allora prepariamoci a dare nuova vita alle nostre chiome, con le ispirazioni giuste per poterlo sfoggiare anche noi e regalarci uno stile alla moda e che segue le ultime tendenze.

Mocha mousse, a chi sta bene

La prima domanda che ci si pone, ogni volta che Pantone annuncia il colore dell’anno, è se questo potrà stare bene su di noi. La risposta è – quasi sempre – che dipende molto da come viene mescolato e riproposto, soprattutto per quanto riguarda i capelli.

Inserendolo all’interno di altre colorazioni, giocando con le sfumature e con i riflessi, può valorizzare davvero tutti: basta farsi consigliare dal parrucchiere di fiducia, oppure prendere spunto dalle star.

Mocha mousse: hair look con sfumature chiare

Sfumature, schiariture, giochi di colore per regalare ai capelli un aspetto il più possibile naturale, ma declinato nei toni caldi e avvolgenti del Mocha mousse, la nuance dell’anno 2025 secondo Pantone.

Senza dubbio una delle regine indiscusse di questo tono di marrone è Jennifer Lopez che lo sfoggia da tantissimi anni, rendendolo tridimensionale grazie a schiariture che vanno a infoltire e a creare movimento nella sua bellissima chioma.

Lei tiene i capelli lunghi, con ciocche più chiare che regalano luce al viso e un effetto tridimensionale: il mix di toni che ricordano cioccolato e caffè, però, sono la base. E l’effetto wow è assicurato: da segnare come inspo per il prossimo appuntamento dal parrucchiere.

Un’altra star che ha fatto del marrone, compresa la sfumatura del Mocha mousse, il suo colore è Hailey Bieber che – non solo – lo sfoggia alla perfezione negli outfit e nei beauty look proponendolo su labbra, occhi e unghie, ma lo ha fatto suo anche nei capelli: le punte più chiare, un colore vibrante, avvolgente e intenso nel resto della chioma e un’eleganza senza tempo.

E se il Mocha mousse può essere declinato in tante maniere differenti sulle chiome, regalando riflessi sempre diversi, ci sono prodotti che ci possono aiutare a mantenerlo alla perfezione. A partire dagli shampoo pensati appositamente per i capelli castani. Come quello di A Alama, il No red Shampoo antirosso che tonalizza i capelli castani, detergendo delicatamente e regalando luce e idratazione.

Un’alternativa ce la offre L’Oréal Professional Paris con Chroma Crème appositamente studiato per capelli che virano dal castano al marrone scuro, che regala un colore brillante e rinfrescato, oltre a neutralizzare i riflessi rossi.

Mocha mousse con sfumature chiarissime

È quasi biondo, ma con riflessi che richiamano il Mocha mousse, il colore di capelli che da qualche tempo sfoggia Valentina Ferragni: un castano delicato, morbido, che ha un aspetto naturale. Per dare movimento alla chioma anche lei ha alcune ciocche più chiare, soprattutto nella zona intorno al viso, che illuminano lo sguardo.

Li porta lunghi, con una scalatura che va ad accompagnare il viso: facili da acconciare, si possono tenere lisci, oppure giocare con le onde per un effetto diva d’altri tempi.

Fondamentale, però, che siano lucidi e luminosi, per un risultato finale che lascia senza fiato e sempre molto curato. E che si può ottenere, ad esempio, con TIGI Head Rush Spray per Capelli Lucenti: leggero e super lucido, promette di regalare alla chioma una lucentezza incredibile, oltre ad ammorbidire e a lasciarla senza effetto crespo.

Mocha mousse, le declinazioni più scure

Predominano il cioccolato e il caffè scuro, ma restano comunque eleganti declinazioni del Mocha mousse: sono alcune chiome dalle quali prendere ispirazione per un nuovo look da sfoggiare seguendo i dettami del colore dell’anno 2025 di Pantone.

E tra i capelli più belli, eleganti e senza tempo non si possono non citare quelli della Principessa Kate Middleton: amatissima e icona di stile, è l’esempio perfetto per chi desidera sfoggiare un look da vera regina.

Lei li porta lunghi, morbidi, con onde delicate e di un castano molto scuro ma con qualche riflesso che ricorda quello scelto da Pantone per il 2025.

Ma come averli perfetti sempre? Ci sono prodotti che possono aiutare a correre ai ripari in caso di aggiustature dell’ultimo minuto come lo Spray ritocco perfetto di L’Oréal Paris, pensato per le radici e per nascondere i capelli bianchi, che dura fino a uno shampoo.

Mocha mousse anche per i capelli di Leighton Meester: l’attrice li porta spesso acconciati in maniera molto naturale, di un castano intenso ma con schiariture che ricordano l’eleganza del colore 2025. Il suo hair look prevede anche una frangia, da portare sbarazzina e che lascia scoperto lo sguardo.

Mantenere il colore sempre vibrante e intenso è molto semplice se si utilizzano prodotti appositi. Uno di questi è la Color Depositing Mask di Moroccanoil, che da una parte offre ai capelli una colorazione temporanea, mentre dall’altra li nutre: maschera perfetta per rinfrescare il tono della propria chioma.

In alternativa si può utilizzare la maschera di Wella Color Fresh: pigmentata, composta da ingredienti delicati a base di olii, si applica facilmente e ravviva il colore mentre nutre i capelli.

Colour Refresh Cacao di Maria Nila, infine, è una maschera idratante per capelli castani con pigmenti di colore, contiene olio di Argan che va a ridurre il crespo e offre un risultato setoso e lucente. Si applica sui capelli lavati e si lascia in posa fino a 10 minuti.

Capelli favolosi, un colore di tendenza che può essere declinato in tantissimi modi diversi per stare bene davvero a tutte: come base, oppure come sfumatura, per dare alla propria chioma pienezza, intensità ma anche un effetto naturale, il Mocha mousse ha già iniziato a conquistare il mondo.

