Capelli grassi? Lo shampoo migliore per prendetene cura è tra quelli che ti proponiamo

Capelli grassi e che tendono a sporcarsi facilmente? La soluzione è uno tra questi shampoo per capelli grassi, prodotti formulati ad hoc per una chioma al top

Solo chi ha i capelli grassi sa quanto possa essere difficile prendersene cura, mentendoli leggeri e setosi nonostante la loro tendenza a “sporcarsi” velocemente risultando pesanti e lucidi. Un compito non sempre facile, certo, ma non se si impara a trattare la chioma nel modo corretto, utilizzando degli shampoo appositi per capelli grassi e imparando a gestirli con maggiore gentilezza.

Come si curano i capelli grassi?

Si, avete capito bene, i capelli grassi necessitano di una routine di bellezza gentile, delicata e che metta la chioma nella giusta condizione per stare bene e regolarizzarsi. Nonostante si possa pensare che per questa tipologia di capelli servano prodotti più “forti”, sgrassanti e lavaggi più frequenti, in realtà per prendersi cura dei capelli grassi sono gli ingredienti a fare la differenza.

Prodotti in grado di agire in modo mirato sul cuoio capelluto, senza irritarlo ma purificandolo, e andando a regolarizzare la produzione di sebo, garantendo a chi li utilizza una chioma fresca, leggera e più pulita.

I capelli grassi, infatti, nascono da un’eccessiva produzione di sebo che va ad alterare il cuoio capelluto, generando un effetto di untuosità e pesantezza alla parte e la sensazione di avere la chioma sporca anche poco dopo averla lavata. Ma non se si utilizzano gli shampoo giusti.

Che prodotti usare per le chiome grasse

Dei prodotti formulati ad hoc, a basso contenuto di tensioattivi e che contengano degli ingredienti dermo-riequilibranti in grado di eliminare il sebo in eccesso e di proteggere le radici dei capelli e il cuoio capelluto.

Degli shampoo che, generalmente, contengono ingredienti come l’argilla, il rosmarino, il tea tree, ma anche la menta piperita, il rosmarino o il carbone, che permettono di ripulire in profondità la cute, riequilibrare la produzione di sebo ed evitare di irritare o stressare la cute. Tra gli ingredienti immancabili in un buon prodotto per capelli grassi, poi, l’alfaindrossiacidi (AHA) e l’acido salicilico (BHA) sono dei veri must, poiché permettono di eliminare la stratificazione di sebo e di liberare le radici dallo stesso, andando a ossigenare la parte e donarle massimo benessere.

Gli shampoo migliori per capelli grassi

Per esempio optando per lo shampoo seboregolatore di L’Angelica, un prodotto a base di ortica e mirtillo che agisce a beneficio della chioma con un’azione astringente e purificante. Uno shampoo che vi permette di prendervi cura dei vostri capelli grassi donandogli massima forza, brillantezza e vitalità.

E cosa c’è di meglio di un intero kit di prodotti per la cura delle chiome grasse. Un kit come quello di L’Oreal Paris, composto da shampoo, balsamo e siero, dalle proprietà purificanti ed esfolianti, che agiscono sul cuoio capelluto con un’azione mirata e dal risultato immediato.

Lo shampoo per capelli grassi di Garnier è un vero concentrato di benessere. Un prodotto a base di acqua di cocco e acido salicilico, che agisce per purificare la chioma e per rimuovere il sebo in eccesso, garantendo massima leggerezze e morbidezza alla chioma, lavaggio dopo lavaggio.

L’Oreal Professional è una garanzia di benessere per la chioma e con il suo shampoo per capelli grassi dal delicatissimo profumo di Iris, Lavanda e Bergamotto, è in grado di pulire a fondo la chioma dall’eccesso di sebo, donandole maggior volume e una leggerezza imbattibile.

Dall’unione del Pompelmo e dell’argilla nasce lo shampoo per capelli grassi di Bottega Verde. Un concentrato di ingredienti mirati per la cura della cute e della chioma, che dona freschezza e leggerezza ai capelli grassi, andando a combattere la loro tendenza a sporcarsi apparendo unti e pesanti.

Lo shampoo per capelli grassi di Sunsilk, senza profumazione e dall’effetto delicato sulla cute, aiuta a purificare le chiome grasse, agendo sul cuoio capelluto e donando una nuova leggerezza alla chioma fin dai primi utilizzi.

Biokap punta sul rosmarino per prendersi cura dei capelli grassi, e lo fa con uno shampoo specificatamente formulato che aiuta a normalizzare l’eccessiva formazione di sebo sul cuoio capelluto restituendo vitalità e leggerezza ai capelli. Un concentrato di rosmarino, acidi della frutta, abete bianco e bardana, dall’effetto dermopurificante.

Infine, lo shampoo per le chiome a tendenza grassa di Restivoil è un prodotto che combina le proprietà della menta piperita a quelle del tè matcha e degli oli di camelia, macadamia e mandorla. Una formulazione che deterge a fondo i capelli e il cuoio capelluto e che lo aiuta a mantenersi sano, assicurando massima freschezza e pulizia ai capelli per tutto il giorno.

Prodotti che aiutano a prendervi cura, giorno dopo giorno, dei vostri capelli grassi, iutando la cute a riequilibrarsi e a mantenersi sana nel tempo, ripulendola a fondo e garantendo alla chioma tutta la leggerezza e il benessere che si merita. E con un effetto visibile immediato.

