Far crescere i capelli più velocemente? Con questi sieri si può!

C’è che ha una chioma in stile Raperonzolo e chi, invece, ha la sensazione di non vederla crescere mai. E certo, per quanto possa essere fastidioso veder crescere i capelli più velocemente sulle altre quando a noi non accade, questo non cambia comunque la situazione. Cosa fare? Beh, se da un lato la questione crescita dei capelli è totalmente soggettiva, dall’altro si può agire andando ad aiutare la chioma, con un boost di ingredienti e principi utili a far crescere i capelli più velocemente, in modo semplice e con il minimo sforzo. Come? Grazie ai sieri che velocizzano e migliorano il processo di crescita della chioma.

Come agiscono i sieri per far crescere i capelli più velocemente

Dei sieri e prodotti che hanno lo scopo (e ci riescono) di stimolare la chioma, rinforzandola e permettendole di crescere più rapidamente e sana.

Prodotti che possono essere di vario tipo e che hanno al loro interno formulazioni diverse ma tutte che concorrono allo stesso identico scopo, far crescere i capelli più velocemente.

Cosa contengono

Sieri a base di biotina, una vitamina del gruppo B che è utile alla crescita della chioma e alla sua salute, caffeina che agisce come uno stimolante sulla circolazione sanguigna andando a sollecitare in modo mirato i follicoli dei capelli. Ma anche aminoacidi, vitamine, proteine di cheratina, olio di ricino e minoxidil, un attivo molto usato per contrastare la caduta dei capelli.

Insomma, un mix di ingredienti alleati della chioma e che, oltre a prendersene cura, aiutano a far crescere i capelli più velocemente.

I migliori prodotti da provare

Prodotti mirati e dall’efficacia testata come il siero Sérum Extentioniste di Kérastase, un trattamento concentrato e che agisce sulle lunghezze, per ottenere un aspetto più sano in tutti i tipi di capelli, specialmente quelli danneggiati e sensibilizzati. Un prodotti che contiene ceramidi che agiscono a riparazione della fibra del capello, migliorandone l’elasticità, riducendo le doppie punte e il rischio di rottura. Un siero che rafforza la crescita dei capelli, curando i danni superficiali della chioma e agendo a benessere della stessa a 360°.

Anche il siero per far crescere i capelli più velocemente di Minimalist è un prodotto da provare. Un siero composto da 5 ingredienti, super potente e multifunzionale, e che contiene Capixyl 5%, Redensyl 3%, Procapil 3%, Anagain 3%, Baicapil 4%. Un prodotto dall’efficacia comprovata già a partire dalla quarta settimana di utilizzo, mostrando una diminuzione della perdita di capelli e aumentandone lo spessore, donando maggior forza alla chioma e un aspetto più corposo e sano.

Il siero Panthrix Hair Growth Serum è un prodotto che agisce e promuove la crescita naturale dei capelli grazie alla presenza di Redensyl, un ingrediente attivo a due molecole brevettate, capace di ripristinare le cellule ciliate inattive. Un prodotto mirato per la crescita dei capelli, che contiene ingredienti attivi molto efficaci che stimolano la circolazione del sangue e forniscono ai follicoli piliferi le sostanze nutritive e le vitamine necessarie per il benessere della chioma, aumentandone la crescita e contrastandone la caduta.

Infine, un altro prodotto efficace e da provare è l’Hair Roots Night Booster di Kedma, la soluzione ideale per capelli fini e diradati. Un siero che, grazie alla sua formulazione ricca di minerali del Mar Morto ed estratti vegetali, stimola i follicoli piliferi, favorendo la crescita più rapida dei capelli e migliorandone la salute. Un prodotto che contiene olio di Oblepiha, noto per le sue proprietà nutrienti, che agisce sul cuoio capelluto e ne migliora la salute globale, contribuendo a creare delle ottime basi per far crescere i capelli più velocemente.

