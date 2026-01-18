Pratica, calda e versatile: la sciarpa a triangolo è l’accessorio di tendenza che diventerà la protagonista del nostro guardaroba invernale

Coprirci e ripararci dal freddo non vuol dire necessariamente rinunciare allo stile e a ricordarcelo è la sciarpa a triangolo. Alzi la mano chi non ha nell’armadio una sciarpa – di lana, cashmere, pile non ha importanza – che viene tirata fuori appena le temperature si abbassano. Un toccasana che, diciamoci la verità, è tanto caldo quanto ingombrante.

La soluzione per affrontare l’inverno senza mettere in pericolo il look quindi è puntare su un accessorio più minimal e meno ingombrante: la sciarpa a triangolo appunto che siamo sicure diventerà l’accessorio di tendenza dei prossimi mesi.

Questo modello piace perché ha le stesse funzioni della più classica delle sciarpe, ma ha l’eleganza e un mood retrò tipico del foulard. Caratteristiche che sono state intercettate da fashioniste e it-girl che l’hanno eletta il “mai più senza” del prossimo inverno. Inoltre, la sciarpa a triangolo è così versatile che può essere indossata in differenti modi a seconda dello stile che volete dare al vostro look. Per non perdervi l’ultima tendenza di stagione, abbiamo scovato per voi alcune alternative da inserire subito nell’outfit per uno stile senza tempo.

La soluzione elegante: la sciarpa a triangolo in lana da portare sulle spalle

Lo richiedono le basse temperature: la lana merino è il materiale più gettonato in inverno a cui non rinuncia neanche la sciarpa a triangolo. Morbida al tatto e leggera, è anche poco ingombrante e proprio per questo può essere indossata sulla spalle come se fosse un mini scialle. Dato che è di lana risulta traspirante e confortevole, un plus da non sottovalutare. Bellissima da sfoggiare su cappotti sia lunghi che corti, dona un tocco di classe con discrezione.

La sciarpa triangolare in maglia da indossare come un foulard in testa

La scarpa a triangolo da provare assolutamente oltre a quella in lana è quella in maglia che dona una sensazione di morbidezza appena viene sfruttata. Un accessorio avvolgente che ci suggerisce di sfoggiarla nel modo più iconico che ci sia: in testa. Annodata sotto il mento va a incorniciare il volto rimanendo praticissima perché è l’alternativa al cappello, ma ha molto più stile. Inoltre il mood retrò è perfetto per chi è alla ricerca di un look sofisticato.

Annodata al collo la sciarpa a triangolo colorata è classica e urban

Lo stile classico piace perché è senza tempo e può essere rivisitato, a confermarcelo è la sciarpa a triangolo in lana merino, che va scelta nella versione colorata. Il materiale ideale nelle giornate più fredde è caldissimo, ma comunque rimane leggero. Un aspetto che la rende trendy annodata al collo come una bandana così da essere funzionale perché ci ripara dal freddo e ci dona uno stile urban con una giacca teddy.

La sciarpa a triangolo maxi è perfetta come mantella o legata in vita

A differenza delle sciarpe tradizionali, quella a triangolo ha una marcia in più perché è poco ingombrante anche nella sua versione over. Il segreto sta nello scegliere un materiale come il pile che è caldissimo, senza dimenticare che è poco voluminosa. Ma come indossare la sciarpa a triangolo maxi? Drappeggiata sulle spalle come una mantella, se abbinata a cappotti o piumini diventa più di un accessorio: un elemento che dona personalità al vostro outfit.

