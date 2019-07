Sandali squadrati: ecco il nuovo trend estivo

editato in: da

Se siete su Instagram, avrete senza dubbio notato questa moda anni ’90 che sta dilagando lentamente: quella dei sandali con la suola squadrata, che andavano tanto una trentina di anni fa. Non li definirei vintage, ma sono senza dubbio un altro esempio di quei corsi e ricorsi della moda che tornano a intervalli più o meno regolari, ma sempre quando uno meno se lo aspetta. Vediamo insieme come destreggiarsi con queste calzature.

Sandali squadrati: a chi stanno bene

In questo tipo di sandalo, le dita dei piedi sono quasi completamente scoperte: va da sè quindi che la pedicure deve essere curatissima e che dita dalla forma regolare avranno una maggiore possibilità di riuscita. Inoltre, considerate sempre la lunghezza del secondo dito, che, se fosse più lungo dell’alluce, rischierebbe di sporgere in fuori.

Sandali squadrati: come abbinarli

Questo genere di sandalo si presta ad essere abbinato sia con le gonne che con i pantaloni. L’unico rischio vero che io vedo è quello di far sembrare tutto il look un po’ più vecchiotto e da signora, quindi cercate di sdrammatizzarlo con accessori sbarazzini: una borsa divertente, colori luminosi, tagli insoliti, niente di troppo classico.

Sandali squadrati: con o senza lacci?

Dipende dalle vostre caviglie: se avete caviglie sottili e filiformi, via libera ai lacci alla caviglia. In caso contrario, meglio optare per un più rassicurante slingback o una versione mules con i listelli.

Sandali squadrati: che colori scegliere

Ce ne sono un’infinità: per un eventuale nuovo acquisto, come sempre, cercate di orientarvi su quello che già avete nell’armadio e su cosa vi manca. Un basico estivo come il nero, il bianco o il cuoio va sempre bene. Un colore forte come rosa, giallo o rosso sono perfetti invece per aggiungere una nota di colore al look.