Jelly shoes: ecco la tendenza dell’estate 2024

Fonte: Getty Images Idee di look con le jelly shoes

Chi si ricorda i sandaletti da spiaggia che usavamo quando eravamo bambine per andare al mare? Bene, nei corsi e ricordi della moda, quest’anno sono tornati anche loro, solo che si chiamano jelly shoes! Sono proprio i sandali a granchietto che usavamo da piccole, rivisitate in mille colori diversi, dal fluo al trasparente, più o meno glitterati, già visti sulle passerelle e ai piedi di tutte le it girl: c’è da scommettere che saranno il nuovo tormentone dell’estate!

Abbinamenti con le jelly shoes

Saranno considerate le nuove ugly shoes, come fu per le Croc’s? Non è detto! Dal momento che strizzano l’occhio alla nostra infanzia, potrebbero piacere, e molto. Dal momento che le jelly shoes saranno uno dei must have dell’estate, tanto vale essere preparate con alcuni degli abbinamenti più trendy!

Con il costume da bagno

Sono una valida alternativa alle flip flops, sia da spiaggia che da piscina. Anzi, se prevedete un party fronte mare potrebbero essere davvero la scarpa più trendy da sfoggiare, perché, essendo basse e facendo filtrare la sabbia, saranno comodissime oltre che molto fashion.

Con la gonna

Per un look sia da afa cittadina che da vacanza al mare, le jelly shoes sono perfette come accessorio che aggiunge il giusto tocco di coolness. Se volete dar loro il ruolo di protagoniste, sceglietele in colore a contrasto con il resto del look, anche in tonalità fluo.

Con gli shorts

Più ancora che con la mini, con gli shorts le jelly shoes hanno un loro perché! Completatele con una canotta basic, in un colore neutro e aggiungete accessori pop, come una borsa in pvc e collane super bling bling.

Coloratissime

Dal momento che difficilmente passeranno inosservate, tanto vale fare le cose in grande: sceglietele coloratissime, glitterate, super pop! L’ideale sarebbe quello di portarle in tonalità completamente a contrasto con il vostro outfit, proprio per farle risaltare. Potete sceglierle trasparenti o dal colore pieno, magari fluo… insomma, con l’obiettivo di spezzare la monotonia delle calzature estive: vedrete che non ve le toglierete più!

Con l’abitino estivo

Perfette per la città e il mare, sono l’accessorio ideale per completare un look che ha alla base un abitino estivo, magari in fantasia, aggiungendo quella nota nostalgica che ci riporta immediatamente all’infanzia.

Quando indossare le jelly shoes

Stiamo parlando di una calzatura davvero super casual, che, in termini di occasioni di utilizzo, potrebbe rivaleggiare con le sopra citate Croc’s. Non saranno quindi adatte all’ufficio, a meno che il vostro ambiente di lavoro non sia estremamente cool e informale, o legato al settori come la moda o il design. Va da sé che non saranno indicate per nessuna occasione formale, ma dovranno essere riservate ad occasioni easy come vacanze al mare o giorni off nell’afa cittadina, uscite con le amiche, feste con i figli… a cui acquistarle, magari, in pendant!

A chi stanno bene le jelly shoes

Le jelly shoes sono una scarpa abbastanza democratica: stanno bene a tutte! La vera questione è più che altro quella della comodità e di come vestono il piede. Hanno una pianta larga (esattamente come i sandaletti per bambini!), quindi potrebbero non essere adatte a chi ha il piede lungo e sottile. La plastica inoltre, tende a far sudare il piede, favorendo l’insorgenza di vesciche per via dello sfregamento: anche qui, fate le vostre considerazioni sul tipo di occasione di utilizzo a cui le destinate. Si tratta inoltre di una scarpa abbastanza accollata, alta sulla caviglia, cosa che premia le caviglie e i polpacci sottili. In questo caso, se i polpacci non sono il vostro forte, optate per un modello che abbia un minimo di tacco.