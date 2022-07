Sostenibilità in vacanza? Sì grazie: ecco cosa mettere nella valigia da mare

Fonte: Unsplash Valigia sostenibile per il mare

Fare scelte sostenibili anche quando si fanno le valigie per le vacanze è più facile di quello che pensate: ecco alcuni capi che vi permettono di avere una valigia per il mare etica e sostenibile.

Valigia sostenibile per il mare: il costume in Econyl®

L’Econyl® è un materiale che sta prendendo sempre più piede: se fino a quattro/cinque anni fa lo utilizzavano solo alcune aziende che lavorano nella nicchia della moda etica e sostenibile, oggi sempre più brand impiegano questo materiale per la realizzazione dei loro costumi da bagno.

L’Econyl® è una fibra rigenerata che si ottiene dalla ripolimerizzazione di nylon derivante da reti da pesca recuperate dal mare o da tappeti esausti. Il filato che si ottiene può essere rigenerato praticamente all’infinito, si presta ad essere colorato in mille modi diversi, è leggerissimo, traspirante e asciuga velocemente. Ovviamente, oltre a scegliere capi realizzati in questa fibra, verificare sempre che la produzione sia etica: l’Econyl® è solo il filato, la materia prima. La manifattura è indipendente.

Valigia sostenibile per il mare: i sandali fatti a mano

D’estate niente scarpe chiuse: preferite sandali in cuoio o in rafia, fatti a mano e semplicissimi, che abbinerete esattamente come abbinate la borsa di paglia, quindi con tutti i vostri outfit estivi. Personalmente sono del team capresi artigianali in cuoio (nel sud Italia ci sono tantissime botteghe che li realizzano a mano a cifre davvero contenute), ma, se vi sentite più comode, andranno benissimo anche un paio di Birkenstock… magari di seconda mano, se volete fare una scelta 100% sostenibile!

Valigia sostenibile per il mare: l’abito in seta bio o il lino

Se volete stare freschissime, materiali come il lino o la seta biologica sono l’ideale per un look elegante ma allo stesso tempo leggero e fluido. Evitate abiti che stringono e fasciano e preferite linee morbide e scivolate: vi sentirete meno costrette e sarete decisamente più comode!

Valigia sostenibile per il mare: la canotta in viscosa bio

Se volete restare freschi e leggeri, regalatevi una canotta in Tencel™, cioè in viscosa biologica e certificata, derivata dal legno di faggio. Anallergica, traspirante e freschissima, è una carezza sulla pelle! Potete abbinarla ai vostri shorts in denim preferiti, ma anche portarla in spiaggia come top copri costume.

Valigia sostenibile per il mare: la borsa di paglia artigianale

Una bella borsa di paglia artigianale al mare è sempre stupenda: si abbina benissimo con tutto, non stanca mai e potete portarla con qualunque look. In più è leggerissima e adatta ad essere portata sia in spiaggia che in città per un passeggiata serale in riva al mare.