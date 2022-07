Jeans corti mon amour!💓💓💓

Fonte: Unsplash shorts in denim mon amour

Gli short in denim sono un must have estivo e indossarli non solo è super fashion, ma è anche divertente! Questi pantaloncini super cool infatti si prestano per essere indossati in tanti modi diversi a seconda del nostro stile e del nostro umore! Vediamo insieme qualche abbinamento cool per l’estate e non solo!

Con il pull pelosino

Il denim ha la caratteristica di risultare assolutamente perfetto con qualunque colore: è un neutro infatti, che si presta benissimo ad essere portato anche con capi difficili, perché li sdrammatizza e li rende facili e portabili. Quindi, anche il vostro maglioncino pelosetto da mezza stagione, con lo short in denim e le gambe abbronzate sarà bellissimo!

Con la camicia maschile

Forse è una delle combinazioni che preferisco: gli shorts in denim con la camicia maschile, con il motivo della riga a bastoncino o dei quadretti è sempre perfetta. Se volete potete aggiungere all’insieme un tocco di colore per rendere il tutto più estivo e fresco.

Con la t-shirt bianca

La t-shirt bianca è uno dei miei must have estivi: fresca e facile, potete indossarla con tutto, compresi i vostri shorts in denim! Anche qui, per ravvivare l’insieme, scegliete un accessorio colorato, magari in una sfumatura forte o proprio fluo: tutto il look risulterà decisamete più cool

Super rock con la t-shirt nera

Se il vostro stile è più glam rock, allora al posto della t-shirt bianca perché non provarne una nera, magari con il logo della vostra band del cuore? Completate il look, con un paio di Converse All Star e con gioielli tintinnanti e rigorosamente silver.

Con la canotta coloratissima

Con una canotta colorata d’estate non sbagliate mai e anzi, potete declinare il concetto anche in versione mare, usando gli shorts in jeans sopra al vostro costume intero preferito al posto di un pareo o di un copri costume.

Con la felpa a righe

Cosa c’è di più bello in estate (ma anche a settembre, proprio all’inizio dell’autunno) di una bella marinière, la maglia a righe più chic? Ovviamente potete mettere la felpa, la t-shirt, il pull… insomma, il top che preferite, l’importante è che sia a righe! Completato il look con un paio di ciabattine flat e una borsa colorata e sarete perfette!