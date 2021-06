Måneskin mania: come truccarsi ispirandosi al loro look glam rock

editato in: da

Da XFactor all’Eurovision passando da Sanremo: i Måneskin, gruppo rock formatosi nel 2016 a Roma, sta conquistando tutto il mondo. La loro musica, la loro energia e lo stile glam rock no gender sta conquistando davvero tutti. La fan base è ormai diventata internazionale e, oltre le canzoni piene di energie, è lo stile e l’attitude dei quattro ragazzi della capitale a rapire e far innamorare.

Mood anni ’70, capelli lunghi ma perfettamente in piega e un make-up bold, definito e dove il nero opaco si contrappone al fascino del finish metallico dell’argento e non solo. Impossibile non rimanere affascinati dai face look di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas: senza genere e distinzione di ruoli tra il front man e il resto della band che prende e domina i suoi spazi in ogni momento.

Attraente e magnetico: per chi è alla ricerca del look glam rock ispirato ai Måneskin abbiamo selezionato i migliori look, colorati o no, da riprodurre in qualsiasi momento per sentirsi, almeno un po’, parte della band rock più cool del momento.

Back to black

Se si parla di make-up glam rock non può e non deve mancare il mascara. Nero, scuro scurissimo e con formula volumizzante per dare risalto alle ciglia e aprire ancora di più lo sguardo che, con l’uso dei colori più scuri, potrebbe sembrare rimpicciolito.

Tra le formule di mascara da non perdere c’è sicuramente il Volume glamour di Bourjois Paris: un prodotto pensato per ciglia più lunghe e corpose grazie alla formula arricchita con collagene. Lo scovolino in fibra a zig zag e a forma di clessidra permette un’applicazione accurata e senza grumi.

Green passion

Chi lo dice che quando si parla di rock l’unico colore da usare è il nero puro? Giocando con sfumature e bilanciamenti è possibile scegliere anche altri colori come il verde. Decisamente fuori dagli schemi e, se ben bilanciato con un viso pulito e un taglio di capelli mini, trasforma in un attimo qualsiasi make-up in un look decisamente rock!

Deborah – Eyeshadow&kajal pencil in Teal Green Pearly 8

Oltre a un ombretto verde, anche con sfumature smeraldo, applicare una base cremosa dello stesso colore permette di prolungarne la tenuta oltre ad intensificare il look finale. Inoltre, una base colorata e cremosa come il Eyeshadow&kajal pencil di Deborah ti permetterà di creare sfumature e cambi di colori con un solo prodotto.

Magnetic eyes

Uno sguardo magnetico e provocante deve essere assolutamente incorniciato da una matita scura e, per riprendere il mood glam rock, il nero è d’obbligo. Una formula leggermente morbida applicata all’interno dell’occhio permetterà poi di sporcare la rima esterna da sfumare con il dito o con un pennello piatto.

Esagerata, intensa e dalla tenuta infinita: è questo quello che ci vuole per il tuo make-up occhi. La matita automatica di Max Factor, Excess intensity longwear eyeliner, è la scelta perfetta. Utile anche il formato automatico che non ha necessità di essere temperato e sarà più facile anche per le applicazioni on the go.

Red lover

A volte basta solo un accenno di colore per dare grinta a un classico smokey eyes total black. Il rosso, decisamente fuori dagli schemi e poco usato, è l’azzardo da provare: una leggera passata nell’area interna dell’occhio. Ovviamente da bilanciare con una base viso leggera e labbra total nude.

La palette Ultimate Eyeshadow Palette in Phoenix firmata da NYX Professional Makeup è un pezzo imperdibile per chi ama il make-up cupi, scuri e dall’allure rock. Questa palette mixa finish matte e metal per un look intenso, inoltre i diversi colori permettono di abbinarla a tantissimi colori di occhi: dai marroni ai verdi passando per quelli color miele.

Rock it!

I grafismi e i look ben delineati sono l’anima dei look glam rock! Esagerato, coloratissimo e che richiama l’estetica di David Bowie: questo look occhi necessità di un po’ di manualità, ma il risultato finale è davvero pazzesco.

Per realizzare questo trucco è fondamentale trovare un prodotto iper pigmentato proprio come EYEdols in Lapis Luxury creato da Pat McGrath, MUA di fama internazionale. Fondamentale, in questo caso, è creare una base occhi uniforme e compatta, proprio come la tela di un quadro. Immancabile, in questo caso, tanta precisione e dello struccante a portata di mano per correggere linee ed errori.

Silver addiction

L’argento, da sempre, è un colore che rende unici e ricchi gli eventi rock e, ovviamente, non poteva essere da meno anche nel trucco occhi. Questo look è decisamente minimal: basterà, infatti, solo un maxi matitone per tracciare e riempire la sagoma delineata.

Un maxi matitone cremoso che, una volta asciutto, assicura una tenuta long lasting e un colore pieno e dal finish luminoso e metallico. Il Made to last waterproof eyeshadow di PUPA Milano è un ombretto in crema dalle molteplici funzioni: base, matita occhi, ombretto in crema e eyeliner colorato.

Back to eyeliner

Eyeliner non fa rima con rock, ma è comunque un elemento fondamentale per reinterpretare questo filone musicale che da sempre detta tendenze nella società e nella moda. Immancabile, quindi, un look occhi con questo prodotto iconico: una doppia linea che va a sottolineare l’angolo esterno e la piega palpebrale.

Gli eyeliner grafici hanno bisogno di una buona manualità, ma questo look può essere riprodotto anche da chi è ancora alle prime armi. Il modo migliore è scegliere e utilizzare un eyeliner in penna come il Tiny tip di Essence: la punta in feltro permetterà di delineare un tratto definito e pulito.

Kiss my lips

Poca dimestichezza con il make-up? Nessun pennello pulito per gestire sfumature e smokey eyes? A volte al semplicità paga, anche quando si parla di make-up. Per ricreare il tuo stile glam rock puoi aggiungere anche solo un rossetto total black, meglio se dal finish creamy.

Il rossetto nero non è una cosa comune, ma una volta che l’avrai provato ne scoprirai i mille e più pregi. Da applicare con attenzione e senza sbavature, questo rossetto è decisamente diverso dai canoni comuni ma su un incarnato diafano spiccherà senza paura. Il finish leggermente glossato de Gossamer Emotion Creamy Lipstick Black di Kiko Milano, poi, ti farà scoprire anche l’uso come ombretti dal finish lucido: viva il multitasking.