L’arrivo dei primi caldi è accolto piacevolmente da tutti, ma per chi ha i capelli lunghi può rappresentare un piccolo problema di natura “estetica”. Chi ha i capelli lunghi sa quanto d’estate, ad esempio, sia difficile tenerli sciolti senza soffrire il caldo o senza che l’umidità vada a rovinare anche un liscio perfetto o un riccio vaporoso. In questo articolo di DiLei ti consiglieremo acconciature facili per chi ha i capelli lunghi: ben 10 acconciature di cui ti innamorerai sicuramente, sia che tu abbia i capelli lisci o ricci, mossi o ribelli. Raccolto, semi raccolto, treccia e tanto altro ancora: scopri di più continuando a leggere l’articolo.

Le migliori acconciature facili per capelli lunghi

Capelli lunghi: croce e delizia di tutte le donne. Si passa tanto tempo nel farli crescere sani, forti e lunghissimi, per poi ritrovarsi a chiedere come acconciarli per valorizzarli al meglio! Qui di seguito elenchiamo 10 acconciature per capelli lunghi e alcune pettinature di cui non potrai più fare a meno. Pochi semplici passaggi e tante idee diverse, sia per la donna in carriera che non ha molto tempo a disposizione, sia per colei che ama prendersi del tempo per apparire sempre al top.

Coda di cavallo

Pratica, velocissima e confortevole, spesso però non particolarmente bella da vedere. Tra le acconciature facili per chi ha capelli lunghi, consigliamo la classica ponytail con un tocco in più. Come fare? Scegli l’altezza della tua coda di cavallo ideale (bassa, classica o alta) e copri l’antiestetico elastico con una ciocca di capelli. Il risultato sarà favoloso!

Coda a ciocche gonfie

La Twisted ponytail è l’ultimo trend tra le acconciature per chi ha capelli lunghi lisci. Non una vera e propria treccia ma neanche una coda, la twisted consiste nel fare una coda bassa laterale e inserire tanti elastici sulla lunghezza, lasciando un po’ di spazio. Fra un elastico e l’altro, divertiti ad aprire le ciocche e a creare un effetto “onda” divertente e chic.

Chignon

Elegantissimo e senza tempo, lo chignon ha la falsa fama di essere un’acconciatura “antica”, ma può essere svecchiato in maniera semplice ed efficace. Prova ad utilizzare l’apposito elastico-spugna per creare uno chignon dalle dimensioni “wow”.

Messy Bun

Tra le acconciature per capelli lunghi con raccolti morbidi, il messy bun va per la maggiore. Consiste in una sorta di chignon “spettinato”, una pettinatura che sembra fatta sul momento e che in realtà richiede un po’ di attenzione per essere perfetta. Il messy bun è delizioso: provare per credere.

Raccolto per ricci

Solo chi ha i capelli lisci può fare acconciature bellissime? Assolutamente no! Lo dimostra il raccolto per ricci, uno chignon morbido che lascia spazio d’espressione ad ogni riccio della vostra testa. Fermate i capelli in piccole forcine della stessa tonalità del capello, e il gioco è fatto.

Treccia a cerchietto

Avevi mai pensato di indossare un cerchietto… fatto con una treccina dei tuoi capelli? Questa acconciatura è adatta a chi ha uno spirito romantico e un po’ boho-country, e la realizzazione è semplicissima. Ti basterà realizzare due piccole treccine laterali basse, prendendo la parte posteriore dei capelli. Portale poi sopra la testa e fermale con delle forcine ai lati delle orecchie.

Raccolto con doppia treccia

Le trecce per chi ha i capelli lunghi sono un’ancora di salvezza, ma c’è un modo per renderle irresistibili e all’ultimo grido. Il raccolto con doppia treccia è un’acconciatura facile e veloce per chi ha i capelli lisci o mossi. Consiste nel fare due trecce ai lati della testa partendo dall’alto, dalla nuca. Una volta fatte le trecce, unite la parte finale fra loro e fermatela con delle forcine.

Treccia a cascata

Le acconciature facili per capelli lunghi sono davvero tante, ma la treccia a cascata ha un qualcosa di magico. È pratica e, al contempo, molto usata per fare bella figura quando si partecipa a eventi e cerimonie. Forse un po’ difficile da realizzare da sole, ma con l’aiuto di un’amica o di un’esperta sarà un sicuro successo.

Raccolto con trecce

Immagina un raccolto pieno di trecce, dal sapore retrò e super romantico. Per farlo ti basterà suddividere i capelli in ciocche e procedere con delle trecce a ciocche gonfie (le twisted ponytail) su tutta la testa, che andrai poi a unire al centro in un raccolto ricchissimo.

Doppio chignon

Un po’ principessa Leila di Star Wars un po’ country girl, il doppio chignon è divertente e facilissimo da realizzare. Dividi i capelli in due code basse, raccoglile a chignon e poi fermale con delle forcine.