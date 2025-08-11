L’acconciatura più cool e comoda dell’estate si fa in pochi minuti, e a casa, con un solo prodotto

Le trecce sono l'acconciatura più cool di quest'estate e ora potrai averle a meno di 7 euro grazie allo sconto su Amazon.

IPA Cara Delevigne

L’acconciatura più alla moda dell’estate? Si realizza in pochissimi minuti, con un solo gesto e un prodotto che ora trovi scontato. Parliamo delle extension a trecce che costano pochissimo e consentono di realizzare un hairstyle alla moda ogni volta che vuoi.

Realizzate in materiale morbidissimo e con un effetto super naturale, queste trecce si applicano con facilità e consentono di realizzare numerose acconciature. In più non tirano, non creano fastidi e non si aggrovigliano. Le trecce d’altronde sono l’acconciatura più cool per eccellenza e una tendenza che non passa mai di moda. Consentono infatti di creare look tirati ed eleganti, ma anche creativi, consentendoti di personalizzare il tuo stile. Il bello delle extension è che consentono proprio di sperimentare al massimo, realizzando ciò che preferisci in pochi semplici passi. In più ora la treccia a extension costa meno di 7 euro, con uno sconto del 6% che ti permetterà di portare a casa un tool di cui non potrai più fare a meno.

Non a caso negli ultimi anni abbiamo visto, fra red carpet, streetstyle e Instagram, moltissime celeb sfoggiare le trecce. Un motivo in più per acquistare le extension e provarle. Le trecce più amate sono quelle classiche, da realizzare parallelamente alla fronte, da un lato e dall’altro. Creando una sorta di equilibrio che dà un effetto “aureola” decisamente angelico.

Una soluzione apprezzata da attrici come Cara Delevigne o Anya Taylor Joy che hanno sfoggiato le trecce d’angelo su red carpet e durante i servizi fotografici. Sempre di moda la mono treccia, amatissima da Zendaya, da usare da mattina a sera. Per renderla ancora più chic fai come l’attrice, sfruttando lo stile coquette per aggiungere nastri e fiocchi. In alternativa è perfetta una treccia lunga e alta. Per realizzare queste acconciature le extension sono d’obbligo perché sarebbe difficile usare solamente i propri capelli.

Chi sta bene con le trecce

Ma chi sta bene con le trecce? Il bello di questa acconciatura è che sta bene davvero a tutte, ma è essenziale scegliere la treccia giusta per valorizzare al massimo i propri lineamenti. Il viso ovale o a forma di cuore, ad esempio, si adatta a diversi stili di trecce, mentre il viso squadrato o con lineamenti marcati si può addolcire sfruttando il potere di trecce morbide e laterali.

Nel dettaglio per un viso a cuore è preferibile puntare su trecce laterali, adatte per bilanciare la presenza di un mento stretto e una fronte ampia. Se hai un viso tondo scegli di realizzare una treccia laterale o una treccia alta per regalare volume alla zona superiore del viso, bilanciando al massimo i volumi del volto. Il tuo viso è ovale? Allora opta per delle trecce a corona – da realizzare con le extension che trovi su Amazon per un effetto pieno ed elegante, esaltando così la naturale armonia del viso. Le trecce che incorniciano il viso, infine sono ottime pure se hai una forma squadrata, utile per addolcire i lineamenti.

