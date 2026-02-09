È la tendenza del momento diventata virale sui social: le piume tra i capelli sono l’acconciatura da provare subito e sfoggiare in ogni occasione

iStock Le piume tra i capelli sono di tendenza

Alla GenZ piace guardare al passato e soprattutto alle tendenze che hanno fatto la storia di alcuni decenni. Dopo gli anni ’80 e ’90, sono gli anni 2000 a essere tornati alla ribalta sia nel campo del make-up che della moda. Dopo aver visto l’esplosione del make-up azzurro e la denim mania, adesso è il turno dei capelli. Se i tagli ispirati ai Y2K non si contano più, adesso è il momento degli accessori e su tutti spiccano le piume tra i capelli. Vere o sintetiche, hanno deciso di rendere più colorata la nostra capigliatura e su TikTok ci sono migliaia di creator che ci spiegano come applicarle e dare al nostro look un mood più allegro.

A rendere virale questo accessorio dalla lunga storia e che è stato in grado di segnare numerosi decenni, è la facilità con cui possono essere applicati. Data la loro popolarità gli e-commerce non potevano sottrarsi dall’averli nel loro catalogo nelle forme e nei colori che preferite. Il segreto di questo accessorio è che in base a come applicate le piume tra i capelli otterrete un risultato differente.

Le piume nei capelli come extension

Tra le più vendute su Amazon ci sono le piume con micro anelli perché possono essere applicate come se fossero appunto delle extension.

Piume per capelli One Fine Day Feathers La piuma si trasforma in una piccola extension

Non dovete fare altro che prendere una ciocca di capelli e inserirla all’interno dell’anellino, poi aggiungete la piuma e con l’aiuto di una pinza lo chiudete. In pochi minuti avrete un look trendy e che vi dura per settimane. Infatti questa tecnica esattamente come quella delle extension vi consente di lavarle i capelli, pettinarli e la piuma sarà sempre con voi senza neanche rovinare la chioma.

Facili e veloci da applicare: le piume per capelli con clip

Se siete alla ricerca dei una versione ancora più veloce allora le piume per capelli più indicate per voi sono quelle con clip.

Piume per capelli MWOOT con molletta Grazie al fermaglio potete applicare e togliere la piuma in pochi secondi

Il modello è formato da un fermaglio attaccato alla piuma da una catenella che può essere applicato sui capelli come se fosse una forcina. Una volta giunte a fine giornata potete rimuoverlo senza lasciare residui.

Le piume per capelli protagoniste di romantici intrecci

Le piume tra i capelli oltre a essere di tendenza sono anche molto romantiche e possono dare vita ad acconciature altrettanto ricercate. In questo caso il nostro consiglio è di usare piume naturali e abbastanza lunghe così da poterle inserire all’interno di una treccia. Bellissime sono anche con chignon spettinati o con un semiraccolto.

Piume di fagiano per capelli MWOOT Le piume possono essere inserite in una treccia

Con cera e colla per le più esperte

Se siete esperte e volete realizzare una pettinatura davvero particolare, allora vi suggeriamo di utilizzare le classiche piume vere o sintetiche, ma da applicare con l’aiuto di cera o colla.

Piume di pavone per capelli VoilaLove Le piume possono essere fissate con la colla

La soluzione è duratura, ma deve essere usata con attenzione. La piuma viene fissata vicino alla radice con l’aiuto della colla o della cera e non deve rovinare i capelli o lasciare residui.

La fascia per capelli

Una soluzione altrettanto semplice, ma di sicuro effetto è utilizzare una fascia per capelli che vi assicurerà un’acconciatura ricca di piume sintetiche e perline in pochi secondi. Non dovete fare altro che indossare la fascia e il gioco è fatto.

Cerchietto di piume FDCGAS La fascia assicura un’acconciatura ricercata in pochi secondi

