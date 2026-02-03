Liscia, protegge ed elimina l'effetto crespo, la piastra per capelli da avere è adesso in sconto ed è l'investimento beauty che trasforma la vostra chioma

Per ottenere dei capelli lisci come seta ci vuole il tool giusto. E tra le tante possibilità sul mercato ecco che qualcosa in più ve lo dona uno strumento che non solo liscia i capelli alla perfezione e in pochissimi minuti, ma che allo stesso tempo agisce a protezione della chioma, con un risultato impeccabile e garantendovi una chioma che sembra immediatamente più sana e bella. Parliamo della piastra serie 5000 di Philips, un tool che trovate adesso in offerta e che si prende davvero cura dei vostri capelli e del loro styling.

La piastra di Philips è il tool da avere ora ed è in sconto

Una piastra per capelli che utilizza la tecnologia ThermoShield, una speciale tecnologia che protegge i capelli dai danni causati dal calore durante lo styling, come una sorta di auto schermatura della piastra e dal calore emesso per garantirvi la piega liscia che tanto desiderate ma senza danni. In più, grazie a un potente sensore termico incorporato, la piastra di Philips è in grado di regolare la temperatura durante l’uso, per permettervi di eseguire una messa in piega perfetta e uniforme dalla radice alla punta e rispettando le caratteristiche del capello in ogni punto.

Un dispositivo che, quindi, non solo agisce come uno styler, ma che si “preoccupa” anche di mantenere sani i capelli, evitando i danni da calore che possono subentrare durante l’uso e mantenendo la chioma in buona salute e con una piega perfetta.

Come funziona e come agisce sui capelli

Una piastra facile da usare, maneggevole e che vi assicura uno styling pratico, veloce e semplice. La piastra di Philips, infatti, si compone di due piastre liscianti della Serie 5000 di Philips, che scorrono facilmente sui capelli, permettendovi di ottenere una stiratura più veloce del 50%. Un tool dalla scorrevolezza perfetta e che assicura una piega ottimale a ogni passata, proprio grazie alle piastre di cui è dotato che vantano una tecnologia flessibile sviluppata appositamente dai tecnici Philips.

Un device dalla resa ottimale e dal facile utilizzo, che dona ai capelli un benessere e una protezione massima, ma anche un grado maggiore di luminosità. La piastra di Philips, infatti, è dotata di un trattamento integrato 2x Ionic Care, che permette di sublimare la chioma durante l’uso, eliminando l’effetto crespo che si tende a formare sui capelli e assicurando alla chioma massima luminosità e morbidezza.

Gli ioni negativi della piastra, infatti, eliminano l’elettricità statica, ammorbidiscono i capelli e rendono uniformi le cuticole. Il risultato? Massima lucentezza e nessun effetto crespo. E ovviamente una piega liscia impeccabile.

Come si usa la piastra di Philips per una piega impeccabile

Una piastra che si usa facilmente, collegandola con la presa e lasciandola riscaldare. Una volta che avrete regolato la temperatura del dispositivo in base al vostro tipo di capelli, dovrete separare la chioma in ciocche e lisciarne una alla volta grazie alle piastre scorrevoli in ceramica del tool di Philips, godendo della sua doppia funzione di ionizzazione, per una piega perfetta in pochissime mosse e una maggiore lucentezza dalla radice alle punte.

