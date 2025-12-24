Piega perfetta con il minimo sforzo e tempo? La piastra per capelli da usare anche sui capelli bagnati è il tool da avere adesso

iStock Capelli al top con la piastra che si usa anche sulle chiome bagnate

Ormai siamo agli sgoccioli, Il Natale è arrivato e tutto, compreso il vostro look, è pronto per essere sfoggiato. Ma attenzione, perchè il periodo delle feste è appena iniziato e avere una piega perfetta in ogni occasione, programmata o improvvisata, sarà una delle vostre priorità. Ecco perché arriva giusto in tempo uno sconto di cui approfittare, un’offerta su una piastra per capelli di Remington che si può usare anche sui capelli bagnati e che vi garantisce uno styling impeccabile in pochi minuti.

Offerta Remington La piastra per capelli da avere adesso

La piastra per capelli per uno styling perfetto in pochi minuti

Un tool comodissimo da usare e che riduce notevolmente i tempi da dedicare alla piega, perché lo si utilizza direttamente sulla chioma bagnata, eliminando un passaggio della vostra hair routine ma senza che il risultato finale venga minimamente compromesso.

Una piastra per capelli con cui ridurre il tempo di styling ma che vi offre anche un validissimo aiuto contro l’effetto crespo sempre pronto a intaccare la bellezza dei nostri capelli, garantendovi un effetto liscio e lucente grazie alla tecnologia avanzata Wet2Straight in ceramica di alta qualità.

Come agisce la piastra di Remington

Un dispositivo must per avere una chioma in perfetto ordine e con una piega impeccabile, e che si può utilizzare sia in modo classico sui capelli asciutti che sulle chiome bagnate, grazie al sistema di ventilazione integrato che rimuove l’acqua in eccesso dai capelli senza bisogno di asciugarli completamente. Una piastra per capelli che vi offre ben due livelli di prestazioni più veloci, dimezzando i tempi dello styling e garantendovi massima e maggiore protezione rispetto ad una piastra tradizionale, cosa che la rende ideale da usare su ogni tipologia di chioma, garantendo sempre capelli bellissimi, morbidi e con una riduzione significativa della possibilità che si creino danni.

Un tool per capelli dotato anche di un sensore di umidità che regola la temperatura in automatico in base al contenuto di umidità nel capello, permettendovi di avere sempre una temperatura ottimale che agisca in modo efficace sulla chioma ma senza danneggiarla.

Come utilizzare la piastra per capelli di Remington

Ma come si usa nel modo corretto la piastra per capelli di Remington? Dopo averla collegata e fatta riscaldare fino alla temperatura desiderata, potete utilizzarla sia sui capelli bagnati, avendo cura di asciugare la chioma gentilmente tamponando l’acqua in eccesso con un asciugamano prima dell’uso, o sui capelli già asciutti.

Si procede poi dividendo i capelli in sezioni e posizionando il tool, ciocca dopo ciocca, facendola scorrere lentamente sui capelli e seguendone la naturale direzione. E proseguendo in questo modo per tutta la chioma fino a che non otterrete lo styling desiderato. Unico accorgimento? Ricordarsi di regolare la temperatura della piastra in base al tipo e alla condizione dei capelli su cui la si utilizza, per prevenire i danni e mantenere la chioma perfettamente sana e bella.

Un tool da avere a vostra disposizione in queste settimane di festa e per tutto l’anno nuovo, garantendovi una piega impeccabile in ogni occasione e assicurandovi dei capelli sempre al top con il minino sforzo e tempo possibile.

