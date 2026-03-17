Se il tuo sogno è dimezzare i tempi di asciugatura e ottenere un liscio perfetto già a partire dai capelli bagnati, devi scoprire questa piastra Remington

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La piastra da utilizzare direttamente su capelli bagnati è su Amazon

Chiunque abbia una chioma particolarmente folta, spessa o indomabile conosce fin troppo bene la lotta contro il tempo che si cela dietro ogni lavaggio. Asciugare con il phon, districare, dividere le ciocche e, infine, passare la piastra: una routine infinita che mette a dura prova le braccia e la pazienza. Proprio per rispondere a questa profonda esigenza di praticità senza rinunciare a uno styling impeccabile, Remington ha creato la Wet2Straight S7350, uno strumento nato per stravolgere le regole della nostra routine di bellezza.

Remington Piastra Wet2Straight S7350 - Uso da bagnato e asciutto

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La prima piastra che stira i capelli già da bagnati

La vera magia di questo dispositivo risiede nella sua natura ibrida. La tecnologia Wet 2 Straight ti permette di saltare a piè pari l’estenuante fase del phon, lavorando in totale sicurezza direttamente sui capelli umidi o appena tamponati. In un unico, fluido passaggio, l’umidità in eccesso evapora mentre il calore modella la forma, dimezzando letteralmente i tempi di preparazione quotidiana. È la soluzione perfetta per le mattine frenetiche in cui ogni minuto conta, senza però doversi accontentare di un capello disordinato.

Ma la velocità da sola non basta, serve un design capace di accogliere le chiome più esigenti. Per questo motivo, Remington ha abbandonato il formato classico per dotare questo modello di lamine extra-ampie, che misurano ben 110 millimetri di lunghezza per 45 di larghezza. Una superficie così vasta cambia le regole del gioco per i capelli spessi: permette di abbracciare sezioni di chioma molto più ampie a ogni singolo passaggio, rendendo la lisciatura molto più rapida. A questo si unisce un sofisticato sistema di piastre oscillanti che avvolge la ciocca in modo omogeneo, garantendo una pressione sempre uniforme per evitare spiacevoli strappi.

Un altro grande ostacolo dei capelli folti è il temuto effetto crespo, una sfida che la S7350 affronta attraverso un rivestimento in ceramica di ultima generazione. Le piastre sono infuse con speciali micro-particelle anticrespo che vengono rilasciate gradualmente durante lo styling, sigillando le cuticole e restituendo una brillantezza assoluta dalla radice alle punte.

Anche sul fronte del controllo e delle prestazioni, questa piastra non lascia nulla al caso. È un vero concentrato di reattività: in soli quindici secondi dall’accensione è già a temperatura, pronta all’uso. Attraverso il comodo display digitale integrato, è possibile navigare tra dieci diversi livelli di calore per personalizzare l’esperienza al millimetro, partendo da 140 gradi per ritocchi leggeri, fino ad arrivare alla potenza massima di 230 gradi, indispensabile per piegare alla propria volontà le lunghezze più ostinate.

Remington Piastra Wet2Straight S7350 - Uso da bagnato e asciutto

La cura dei dettagli si ritrova anche negli accorgimenti pratici. Remington ha pensato alla nostra tranquillità introducendo uno spegnimento automatico di sicurezza dopo sessanta minuti di inutilizzo. La maneggevolezza è assicurata da un generoso cavo girevole lungo due metri e mezzo, mentre il voltaggio universale e l’astuccio resistente al calore la rendono la compagna di viaggio ideale per una piega perfetta in ogni angolo del mondo. Ora non ti resta che approfittare dell’offerta imperdibile su Amazon per cui la pagherai ad un prezzo davvero eccezionale! Abbraccia subito il tuo nuovo vero e proprio alleato insostituibile per i tuoi capelli.