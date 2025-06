Le treccine sono di tendenza quest’estate e ora puoi averle a meno di 30 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le treccine sono di tendenza nell’estate 2025 e ora per averle non devi spendere un patrimonio (e passare ore dal parrucchiere), ma ti bastano pochi minuti e meno di 30 euro.

Si tratta della magia delle extension che trovi in offerta su Amazon nella versione, super cool, con le treccine. Con ottime recensioni e commenti entusiastici di chi le ha provate, queste extension consentono di ottenere il look che desideri in pochi semplici step.

Il costo? Solamente 27 euro grazie allo sconto del 30% su Amazon.

Realizzate con ottimi materiali, queste treccine sono disponibili in tantissimi colori su Amazon. In questo modo non avrai difficoltà a trovare la nuance giusta che si adatti ai tuoi capelli, per un effetto super naturale.

Quali sono le extension più comode

Diciamoci la verità: tutte, almeno una volta, abbiamo sognato di farci le extension per avere capelli lunghissimi e perfetti. Spesso però a fermarci è non solo la paura di stressare troppo la chioma naturale, ma anche il tempo da dedicare a questo trattamento e soprattutto i soldi.

La soluzione? Extension che si possono togliere e mettere a seconda della necessità. Il risultato è molto simile (se non lo stesso), ma con meno fatica. Inoltre non avrai problemi legati al lavaggio dei capelli e all’utilizzo di strumenti a caldo. Insomma: tanti vantaggi e nessuno svantaggio.

Come mettere le extension a treccine

Ma come si applicano queste extension a treccine così particolari? Prima di tutto prepara i capelli, pettinandoli per eliminare eventuali grovigli e nodi. Poi, quando saranno perfetti, dividili in delle sezioni orizzontali. Infine fissa la parte superiore usando una pinza oppure un elastico.

A questo punto potrai applicare le tue treccine. Apri le clip che si trovano sulle extension, poi posiziona quella superiore nell’area leggermente sopra alla linea orizzontale dei capelli.

Assicurati che i dentini siano inseriti alla perfezione nella tua chioma. Infne premi la clip delicatamente sino a quando non si sarà chiusa con un clic. In questo modo avrai fissato le extension sui capelli.

Continua in questo modo, ripetendo l’operazione e suddividendo in più sezioni i capelli per applicare le extension, una per volta. Procedi così fino a quando non avrai raggiunto la lunghezza oppure il volume che desideri. Un ultimo consiglio? Assicurati sempre che le clip siano nascoste alla perfezione nei capelli naturali, in questo modo potrai creare un hairstyle favoloso!

Il bello delle extension con treccine è che permettono di creare tanti look diversi. Puoi fare delle treccine alla tua chioma naturale e aggiungere poi volume, in alternativa puoi lasciare i capelli naturali e arricchirli con delle favolose treccine.

Non solo: puoi arricchire le treccine anche con anellini colorati, nastri o perline, per rendere il tuo look unico e super estivo. Usa le extension con treccine per sentirti glamour durante un aperitivo sulla spiaggia, per cambiare il tuo look in una giornata speciale o per prendere parte ad un festival musicale.

