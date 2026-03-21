Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Anne Hathaway svela il trucco usato agli Oscar 2026

C’è chi ama Anne Hathaway…e chi mente. Incarnato di alabastro, zigomi scolpiti, labbra carnose ma soprattutto, uno sguardo magnetico. Merito di una generosissima genetica, costosi trattamenti o a sapienti ritocchi di chirurgia estetica. Ma non solo. Infatti, la vera magia hollywoodiana si compie (anche) sulla sedia del trucco e parrucco prima di andare in scena.

Certi segreti rimangono out-off-camera ma per fortuna alcuni trick arrivano fino a noi grazie al potere della condivisione sui social. Di recente, proprio durante la preparazione dell’attrice per la notte degli Oscar 2026, l’hair stilist di Anne Hathaway, Orlando Pita, ha svelato una tecnica per regalare all’attrice un effetto foxy eyes e un mini-lifting facciale istantaneo, semplicemente nascondendo un tirante “naturale” sotto le lunghezze della chioma.

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L’illusione ottica delle treccine invisibili

Il trucco si basa su un principio fisico tanto semplice quanto sbalorditivo. L’obiettivo è creare una trazione delicata ma decisa sui lati del viso, utilizzando i capelli stessi come se fossero dei fili tensori. Il primo passo è preparare la piega desiderata e isolare la parte superiore della chioma (quella che andrà a fare da “sipario” al nostro segreto) fissandola temporaneamente sulla sommità del capo. A questo punto, si entra nel vivo della tecnica: si selezionano due minuscole ciocche strategiche posizionate esattamente all’altezza delle tempie, appena sopra l’attaccatura delle orecchie. Queste due piccole sezioni vanno intrecciate in modo molto stretto, mantenendole il più possibile piatte contro la cute.

Una volta realizzate, le due treccine vengono tirate all’indietro verso la nuca e legate saldamente tra loro, scomparendo sotto la massa principale dei capelli che verrà poi sciolta a copertura. La tensione creata da questo ancoraggio nascosto tira delicatamente la pelle della zona perioculare e degli zigomi verso l’alto e verso l’esterno. Il risultato è immediato: lo sguardo si apre, l’ovale appare subito più definito e il viso acquista un aspetto meravigliosamente liftato.

Il beauty kit per un “ritocco” a lunga tenuta

Affinché questa impalcatura invisibile non ceda a metà della serata, affidarsi ai prodotti giusti è fondamentale. Il nemico principale di questa acconciatura è lo scivolamento dell’elastico, motivo per cui è essenziale dare spessore alle trecce prima di legarle.

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Il segreto dei professionisti è preparare le due piccole ciocche vaporizzando uno spray texturizzante come il celebre Queen For A Day Volume Thickening Spray di Bad Head by TIGI, che regala un “grip” perfetto e impedisce all’intreccio di allentarsi. L’unione delle treccine dietro la nuca richiede poi l’uso di elastici trasparenti in silicone: sceglierli sottilissimi garantirà che il nodo resti completamente piatto e impercettibile al tatto, senza creare fastidiosi bozzi sotto i capelli.

Vonsera Elastici Trasparenti per Capelli, 1500 pezzi Mini

Infine, per un look davvero impeccabile che non riveli l’artificio, un tocco di gel per i baby hair (ottimo il Got2b Glued 4 Brows & Edges) aiuterà a domare i piccoli ciuffetti ribelli lungo l’attaccatura delle tempie, mantenendo l’area pulita e tirata. Una spruzzata finale di lacca a tenuta flessibile assicurerà che il “sipario” di capelli resti al suo posto, accompagnando i movimenti in modo naturale.

Got2B Got2b Glued 4 Brows & Edges

Una nota importante: per quanto il risultato sia entusiasmante, è bene considerare questo trucco come un alleato prezioso per le occasioni speciali e non come un’abitudine quotidiana. Una tensione continua e prolungata sui follicoli delle tempie potrebbe infatti indebolire i capelli o causare fastidiosi mal di testa da trazione.