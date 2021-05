Eyeliner colorati: la svolta pop per il tuo make-up occhi

editato in: da

Hai mai pensato di provare gli eyeliner colorati? Se hai voglia di osare, di aggiungere un po’ di creatività al tuo look o provare qualcosa di diverso dal grande e classico nero, le proposte vitaminiche e colorate non vanno affatto sottovalutate.

Certo, riuscire ad applicare l’eyeliner, che sia liquido in gel, è per molte una vera e propria sfida, ma chi è ormai avvezza al tema sa bene quanto questo elemento di make-up può svoltare e dare un twist a qualsiasi tipo di eye look.

Sei in cerca di ispirazione o idee per scegliere lo stile migliore con cui applicare e indossare l’eyeliner colorato (e tutte le sue mille versioni)? Qui troverai le inspirazioni più cool del momento tra look classici, tono su tono e eyeliner grafici che lasceranno tutti a bocca aperta.

Bianco grafico

I look grafici raggiungono il loro massimo con l’uso degli eyeliner colorati. Rosa e bianco sono i colori protagonisti di questo look con doppio eyeliner. Di impatto e perfetto per chi vuole un trucco che stupisca fin dal primo sguardo. Fondamentale, in questo caso, bilanciare con make-up viso uniforme e con un blush delicato, da applicare senza errori.

Per realizzare questo tipo di look è fondamentale scegliere tra i migliori eyeliner colorati e, meglio ancora, se waterproof come il New Super Colour Waterproof Eyeliner di Kiko Milano in bianco. In questo modo si andrà a creare un trucco durevole e, nel caso di sovrapposizione di colori e texture, non andrà a sbavare e manterrà a pieno il suo effetto wow!

Verde luminoso

Realizzare un make-up non vuol dire solo bilanciare colori e ombretti, spesso vuol dire anche aggiungere tocchi creativi e di stile proprio dove sono più inaspettati. Come questo look sui toni del verde dove, oltre a un magnifico eyeliner verde dal look grafico, per rendere il tutto ancora più scenografico, sono stati aggiunti maxi glitter sulla rima cigliare.

Se non hai il coraggio di osare tanto, ma vuoi comunque buttarti in un trucco occhi luminoso realizzato con l’eyeliner verde puoi sempre provare il VAMP! Definition liner waterproof di Pupa: oltre a permettere una stesura omogenea e impeccabile, è arricchito da piccole particelle luminose che aggiungeranno luce al tuo sguardo.

Classic burgundy

Indossare l’eyeliner colorato non vuol dire realizzare solo e solamente look esagerati e d’impatto. Scegliere la versione colorata del classico black liner vuole dire anche capire come valorizzare al meglio il colore degli occhi di ognuna. Ad esempio, il borgogna che è l’ideale per rendere ancora più magnetici le iride verde o azzurre.

Scegliere un buon eyeliner vuol dire, anche, capirne il finish e la texture: per un look più discreto meglio optare per Matte Signature Eyeliner di L’ORÉAL PARIS che unisce la precisione della punta in feltra al finish matte con riflessi metallizzati. Bello da vedere e facile da stendere.

Pink power

Rosa: dalle labbra agli occhi. Forse è arrivato il momento di cambiare le regole dei giochi e provare a realizzare un trucco occhi con l’eyeliner colorato rosa. Fuori dal comune ma, nonostante questo, perfetto per essere indossato tutto il giorno, tutti i giorni. Da abbinare a un semplice make-up sui toni del marrone per bilanciare i colori in modo appropriato.

Gli eyeliner colorati in penna sono un must have per chi è alle prime armi e vuole provare a realizzare la linea perfetta. DIOR Diorshow On Stage Liner nel colore matte pink è un investimento a lungo termine, che ti farà realizzare look coloratissimi con un semplice gesto.

Bold in red

L’eyeliner colorato rosso è davvero troppo sottovalutato: intenso, focoso e decisamente di carattere è l’ideale per chi vuole osare, magari mettendo in risalto gli occhi verdi o con sfumature sulla stessa tonalità. Quando si esagera, nel make-up, meglio farlo al 100% e il modo migliore è realizzando look d’impatto come questo eyeliner bold: spesso e corposo. L’ideale per chi non ha paura e ama solo lo stile

Per realizzare questo tipo di look è fondamentale usare un eyeliner colorato in crema, come l’Eyeliner Gel AMC 79 di Inglot prima di tutto perché garantisce un’ottima tenuta e non rischia di creare antiestetiche pieghe dopo alcune ore. In secondo luogo, questo tipo di prodotto permette di realizzare look più precisi e delineati grazie all’uso di un pennello a punto o angolato.

Cut crease eyeliner

Quando gli ombretti sfumati a regola d’arte non bastano, un eyeliner colorato nella piega dell’occhio è la risposta giusta. Ispirato ai look anni ’60, questo cut crease giallo non è sicuramente facile, ma è pieno di fascino. Una combo di colori e tecniche inaspettata ma di grande effetto.

Il giallo non è un colore da tutti i giorni, ma se vuoi provarlo preferisci un eyeliner in penna giallo: più facile da applicare e maneggiare. Ricorda di applicare sempre un primer occhi che, oltre a far durare di più il trucco, renderà la base omogenea e l’eyeliner scorrerà più facilmente.