Sanremo 2026, Ditonellapiega e il suo beauty look retrò che non riusciamo proprio a toglierci dalla testa

Eyeliner tagliente e labbra rosso fuoco, Ditonellapiaga ha convinto ogni make-up addicted nei dintorni: ecco svelato anche il più piccolo segreto del suo beauty look

Getty Images Ditonellapiaga

L’esercito di clean girl che per anni ha soggiogato l’universo beauty a suon di “ma non troppo” è stato definitivamente annientato da una sola eroina. E che eroina: stiamo ovviamente parlando di Ditonellapiaga, che con il suo eyeliner tagliente rigorosamente abbinato a labbra rosse scarlatte ci ha rubato il cuore, e non ce lo restituirà mai più.

A furia di sforzarci di mettere a punto un make-up che ci facesse apparire perfette, ma perfettamente struccate allo stesso tempo, abbiamo forse dimenticato la parte divertente di tutto questo. “Se mi devo truccare faccio in modo che si noti. Se no cosa mi trucco a fare?”, ha ammesso lei stessa nel dietro le quinte di Sanremo 2026, e noi, nel riacquisire di colpo la lucidità persa, non potremmo davvero essere più d’accordo.

Ditonellapiaga, tutti i segreti del suo beauty look retrò (e super glam)

Se ad incollare ogni spettatore allo schermo, sciogliendo il ghiaccio nella prima serata di Sanremo 2026, è stata la potentissima performance di Ditonellapiaga sulle note di Che Fastidio!, a far capitolare ogni beauty addicted all’ascolto ci ha pensato senza dubbio il suo make-up super glam, in perfetto equilibrio fra retrò e moderno.

Incarnato di porcellana, sguardo scolpito da un cat‑eye grafico da manuale e labbra rosso fuoco: il suo look è il ritratto più fedele della diva, nella vita di tutti i giorni. L’ispirazione è volutamente anni Cinquanta/Sessanta, una rilettura iper-contemporanea dell’estetica delle grandi attrici del passato che in realtà non le è sempre appartenuta, ma che le calza davvero a pennello.

“E pensare che non mi sono sempre truccata così. Per anni mi facevo solo lo smokey eyes e avevo un look totalmente diverso. Poi un giorno mi hanno fatto un grandissimo complimento: «Il tuo volto si sposerebbe benissimo con l’estetica delle grandi attrici del passato». È stato un punto di svolta, anche per la mia carriera. Definire il mio look mi ha aiutata a definirmi come artista”, ha raccontato lei stessa in sede di intervista.

Alla cofana scura alla Priscilla Presley, merito delle abili mani dell’hairstylist Danilo Spacca, sul palco dell’Ariston vediamo abbinata una glowy skin dall’aspetto incredibilmente naturale, del tutto in linea con la moda attuale che privilegia basi viso fresche e poco coprenti. Ebbene, segreto svelato direttamente dal suo truccatore, Daniele Peluso: i prodotti impiegati sono di Mulac Cosmetics, e li trovi tutti qui sotto a portata di click.

Insomma, proprio come noi Ditonellapiaga è un’incurabile make-up addicted e questo è lampante. Motivo per cui non si sarebbe affatto risparmiata nel rivelare qualche asso nella manica: “Fino a qualche tempo fa detestavo l’eyeliner”, ha ammesso a sorpresa la cantante, che oggi non potrebbe farne a meno. Per realizzarlo predilige la versione con pennellino e pot di colore, il quale le assicura un risultato più pieno e resistente, specie sul palco, ma per tutti i giorni non disdegna quello in penna.

Per quanto riguarda il capitolo rossetto, invece, essendo sempre rosso intenso deve anche essere a prova di sbavature. Ciò significa che le sue preferenze virano sempre su tinte labbra o al massimo liquid lipstick. Sull’onda dell’entusiasmo, poi, avrebbe svelato anche tutti i suoi altri must-have.

Chi salirà sul podio di questa 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana dobbiamo ancora scoprirlo, eppure una vincitrice in quanto a stile noi la abbiamo già.

