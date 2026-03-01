Sanremo 2026 è finito, ma i beauty trend sono appena iniziati: la rassegna completa di tutto il meglio visto sul palco dell'Ariston, che ci influenzerà inevitabilmente nei mesi a venire, ed i must-have da acquistare a portata di click

Lo abbiamo atteso con grande entusiasmo e, come al solito, in un battito di ciglia si è già concluso: proprio come da consolidata tradizione Sanremo è stato ancora una volta una gradita pausa dalla quotidianità, una banale scusa per riunirsi con amici e parenti e trascorrere una intera settimana nel segno della musica, del divertimento e dell’emozione.

Tra polemiche doverose ed altre del tutto evitabili, motivetti che sin dal primo momento si sono insinuati nella nostra testa, esibizioni “spaccacuore”, altissimi picchi di glamour e clamorose cadute di stile, sono tante le cose che ricorderemo. Una su tutte? Il bottino di beauty trend emerso che, pieno zeppo, costituirà la nostra più grande ossessione per mesi a venire. Ecco perché il recap completo è fedelmente riportato nelle righe sottostanti.

I Glass Hair di Laura Pausini sono l’obiettivo a cui tendere

Se credevamo che a far brillare Laura Pausini come co-conduttrice sul palco di Sanremo 2026 sarebbero bastati unicamente la sua ironia unita agli splendidi abiti di Giorgio Armani, ci sbagliavamo di grosso: non avevamo ancora visto i suoi abbaglianti Glass Hair. Abbiamo ragione di credere che sia stata proprio la sua chioma corvina ad effetto specchio ad aver illuminato l’intero Ariston, il che non può che farci desiderare di ottenere lo stesso dalla nostra.

Offerta ghd Shiny Ever After Lacca per lucidare e rifinire i capelli

Sulla combo eyeliner (sceno)grafico e rossetto rosso fuoco di Ditonellapiaga

La flotta di clean girl che per lungo tempo ha controllato l’universo beauty a suon di “ma non troppo” è stata ufficialmente sconfitta da una sola eroina. E che eroina: stiamo ovviamente parlando di Ditonellapiaga, che con il suo eyeliner tagliente rigorosamente abbinato a labbra rosse scarlatte ci ha rubato il cuore, e non ce lo restituirà mai più. È lei la nostra vincitrice assoluta, se non altro sul podio dello stile, e il solo Che Fastidio! che proviamo ora è al pensiero di accanirci nel ricreare un make-up che non sembri tale. Il suo look è chiaramente d’ispirazione anni Cinquanta/Sessanta ma risulta comunque tremendamente moderno, e promette di far sentire chiunque lo indossi una diva d’altri tempi. Sì, ogni giorno.

Il rossetto nude che ha conquistato tutte le Big, e anche noi

Sull’onda (anomala) del revival dell’anno 2016 il rossetto nude è tornato ad occupare il trono dei beauty trend a partire da questo inverno, ma vi sono buone probabilità che resterà lì parecchio a lungo. La colpa è ancora una volta della nostalgia, mentre l’obiettivo sembra essere quello nobilissimo di ripristinare una certa spontaneità già a partire dal make-up. Le Big in gara a Sanremo 2026 con ogni probabilità erano perfettamente consapevoli di questa recente inversione di rotta, tant’è che sono state proprio le più delicate nuances vedo-non vedo a dominare la scena per la maggior parte del tempo sul palco. Ebbene, abbiamo persino scoperto i preferiti di alcune di loro, che si trovano proprio qui sotto.

NABLA Beyond Jelly Lipstick Il rossetto nude preferito di Arisa

La pelle di porcellana come quella di Arisa, che è la nuova Glass Skin

Con la sua voce ultraterrena — come immancabilmente accade, del resto — Arisa ci ha fatto venire i brividi e questo ce lo aspettavamo tutti. La vera Magica Favola per noi, però, è senz’altro la pelle di porcellana che la cantante ha esibito sul palco del Teatro Ariston. Quello a cui abbiamo assistito negli anni è stato un vero glow up, e questo è evidente, eppure ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione di ogni beauty addicted all’ascolto stavolta è stato proprio il suo incarnato radioso e perfetto. Il che ha sbloccato per tutte una nuova ossessione sin dal primo momento.

Per ottenere quello specifico effetto luminoso ma naturale al contempo, mai troppo coprente o “cakey”, il suo magistrale make-up artist Simone Gammino ha scelto l’iconico fondotinta Accord Parfait di L’Oreal, noto per la sua capacità di aderire strepitosamente bene alla pelle. È stato un abile uso dell’illuminante, poi, a finire il lavoro richiamando strategicamente i 1.300 cristalli sul sontuoso abito firmato Des Phemmes. In questo caso però il merito è di Nabla, nello specifico del popolarissimo Skin Glaze.

Offerta L'Oréal Paris Accord Perfeit Fondotinta liquido dal finish naturalmente luminoso

Nabla Skin Glazing Illuminante in polvere ad effetto radioso

Levante, l’effetto color block unghie-abiti ci ha definitivamente conquistato

In perfetto equilibrio tra retrò e contemporaneità, la sofisticata estetica adottata da Levante per questo Sanremo 2026 ci ha letteralmente lasciato a bocca aperta. Se un grande lavoro lo ha fatto di certo lo straordinario Lorenzo Oddo, in arte Mister Lollo, che si è occupato dei suoi ensemble da kermesse, per una buona parte ha contribuito anche il lato make-up.

Fil rouge di ogni apparizione sul palco era una reference vagamente anni Sessanta: ciò che ha colpito di più, però, e scegliere è risultato assai difficile, è stato il look della seconda serata. Durante l’esibizione sull’abito mozzafiato acquamarina dalla firma Armani Privé si stagliavano in tutta la loro magnificenza delle unghie color vino, lucidissime, lunghe e a mandorla, che restituivano un effetto color block — attualmente di gran tendenza — a dir poco magnetico. C’è bisogno di dire che intendiamo assolutamente replicarlo, in vista dei prossimi outfit primaverili?

Le ciglia a ventaglio di Elettra Lamborghini hanno spostato persino la direzione delle tendenze

Ancora una volta, sul palco della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Elettra Lamborghini ci ha saputo intrattenere con la sua simpatia unica e a tratti spiazzante. Della mancanza di sonno causa i “festini bilaterali” di cui tanto si è parlato, da quando lei li ha denunciati proprio sul palco dell’Ariston a fine esibizione, invero non ne abbiamo riscontrata alcuna traccia: un grosso grazie va sicuramente detto a Luigi Shirou ma probabilmente soprattutto a Kiko Milano, che ha firmato i beauty look sanremesi dell’artista.

Il suo strepitoso make-up artist ha denominato l’estetica di riferimento “Barocco Scintillante”, e noi crediamo che non vi fosse davvero un’accoppiata di termini migliore per descriverla. Ciò che è saltato all’occhio sono state in primis le ciglia a ventaglio della cantante di Voilà, che ad ogni minimo movimento spostavano l’aria, e di questo ne siamo certe.

Se ad elevarne al massimo il volume erano delle ciglia finte in misura XXL, è evidente, a contribuire grandemente al risultato è stato il 24H Long Lasting & Panoramic Volume Mascara di Kiko. Provare per credere.

