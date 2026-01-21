Sanremo 2026, Arisa canta Magica favola. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Arisa canta "Magica favola" a "Sanremo 2026"

Quello tra Arisa e il Festival di Sanremo è un amore che dura nel tempo. Un legame nato nel 2009, quando Sincerità l’ha portata per la prima volta sul palco dell’Ariston, e cresciuto negli anni tra momenti decisivi e canzoni rimaste. Dalla vittoria nel 2014 con Controvento all’intensità de La notte, arrivata seconda nel 2012 e diventata uno dei brani più rappresentativi del suo percorso.

Ora è tempo di tornare a cantare all’Ariston. Arisa, a Sanremo 2026, si presenta tra i Big con Magica favola: una canzone che racconta una vita intera.

Arisa, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

La nuova canzone di Arisa nasce nello stesso spazio emotivo in cui, negli anni, si è costruito il suo legame con Sanremo. Magica favola, titolo annunciato durante Sarà Sanremo davanti a Carlo Conti, è un brano a cui la cantante sembra tenere in modo particolare. Lo racconta come “Il racconto di una vita che si evolve e in cui cambiano delle cose. A un certo punto però ritrovo l’ingenuità di una bambina e ritorna l’innocenza infantile”.

Un tema che la tocca da vicino e che diventa il motivo giusto per tornare a esporsi su un palco per lei fondamentale. Come ha spiegato in un’intervista proprio per Sanremo, questa canzone arriva in un momento preciso del suo percorso: “Mi ha fatto pensare che fosse la canzone giusta da portare a Sanremo perché sono arrivata in un momento in cui volevo fare un bilancio e lo volevo raccontare alle persone che mi hanno sempre supportata e al pubblico”.

Il ritorno all’Ariston, per Arisa, è carico di emozione e gratitudine. Lo aveva già dimostrato a novembre quando, nell’aspettare di sentire il suo nome dalla voce di Carlo Conti nel suo annuncio dei Big, aveva esultato al ristorante. Una felicità che adesso passa tutta dal canto: “È l’unica cosa a cui penso”.

E, nel farlo, la cantante ha deciso di regalare anche un piccolo spoiler. Una coppia di parole che riassume bene lo spirito del brano: Romantico disordine. “ Mi piace come espressione perché io sono una tipa un po’ caotica disordinata, ma non mi faccio colpe. Secondo me c’è del romanticismo e della poesia anche nel disordine e nella caoticità delle persone”.

Arisa, il testo di “Magica favola”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale