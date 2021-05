Tendenze trucco sposa 2021: naturale, radioso o intenso, cosa scegli?

editato in: da

Il periodo dei matrimoni sta per iniziare e così anche la caccia ai consigli per le tendenze trucco sposa 2021. I trend trucco sposa 2021 sono all’insegna di makeup naturali, effetto seconda pelle, freschi e radiosi per esaltare la propria bellezza, senza coprirla. Al tempo stesso, però, lo spettro della pandemia rende necessario prepararsi per tempo ad eventuali nuove restrizioni e rendere così protagonisti gli occhi, gli unici che sicuramente non verranno coperti.

Scopriamo dunque i trend trucco sposa 2021 naturale, ma anche le tendenze trucco sposa 2021 per occhi verdi, occhi marroni e occhi azzurri, per illuminare ogni viso di tonalità adatte non solo al proprio incarnato, ma anche alla propria personalità.

Trucco sposa 2021 naturale: lumino e fresco, dall’effetto glow con prodotti in crema effetto naked skin

Primo grande trend trucco sposa 2021 è senza dubbio quello che si ritrova facilmente anche dalle nuove uscite cosmetiche, ovvero Naked Skin, pelle nuda. Niente più basi coprenti e corpose ma via libera a texture leggere che lasciano intravedere la pelle al naturale, non artefatta. Una bellezza acqua e sapone, con makeup strutturati non più per nascondere quelli che vengono definiti difetti ma per esaltarli, esaltando così la propria bellezza naturale, senza filtri.

Il vero must per realizzare queste tipologie di makeup sono i prodotti in crema, che si fondono perfettamente alla pelle e sono praticamente invisibili. Regalano quindi un incarnato fresco e luminoso, perché le texture in crema non si asciugano ma rimangono più morbide. Visivamente non danno un effetto polveroso e sembra di non indossare prodotto, questo sia dal vivo che in foto. Bisogna però saper bilanciare bene i prodotti perché fotograficamente quelli in crema tendono a riflettere troppo la luce e soprattutto hanno una durata minore sulla maggior parte delle pelli.

Un fondotinta leggero invisibile sulla pelle è perfetto per il trucco sposa, andando poi a correggere discromie ed imperfezioni solo laddove serve con un correttore più coprente. Un tocco di cipria è essenziale per le zone che tendono a lucidarsi come fronte, naso e mento, che sono anche le zone in cui viene riflessa maggiormente la luce, da tenere sotto controllo in fase di scatto. Prima di applicare la cipria, però, si applica un po’ di blush, stick per contouring ed illuminante in crema e solo dopo si passa alle polveri. Per far durare più a lungo il makeup, poi, ottimi alleati sono gli spray fissanti per il trucco, da utilizzare in combinazione o al posto della cipria.

Tonalità pescate e calde per il trucco sposa 2021 occhi azzurri

Se siete portatrici di occhi azzurri l’ideale per il vostro trucco sposa è quello di esaltarli con tonalità calde e pescate, che contengano una buona dose di arancione all’interno. Sono perfette perché esaltano le iridi blu ed azzurre e inoltre il pesca è un colore che ben si addice al trucco sposa, perché delicato e luminoso, colorato ma non troppo intenso.

Pesca, corallo e albicocca sono tonalità primaverili ed estive che non sovrastano l’incarnato pur non essendo i classici toni marroncini solitamente relegati al makeup sposa. Potete optare per smokey eyes leggeri ed opachi con un punto luce all’angolo interno dell’occhio, utilizzando il pesca su tutta la palpebra e riprendendolo poi come tono di blush sulle guance. O invece potete scegliere un makeup più fresco stendendo sulla palpebra mobile un color pesca metallizzato e delicato, intensificando poi la rima ciliare con un infraciliare marrone e delle ciglia finte a ciuffetti, per un effetto allungato e voluminoso ma non artefatto.

Il ritorno dell’eyeliner nel trucco sposa per incorniciare l’occhio e regalare uno sguardo sensuale

Se uno dei trend è quello di una base viso leggera, luminosa e pelle effetto nudo, l’altra tendenza trucco sposa 2021 vede protagonisti gli occhi. Sì, perché l’allarme mascherina è sempre in agguato e, non potendo prevedere cosa succederà il giorno del matrimonio, essendo qualcosa che si organizza solitamente con largo anticipo, meglio essere preparati.

Ecco quindi che, nell’ipotesi di dover indossare una mascherina per gran parte del matrimonio, gli occhi diventano protagonisti dando libero sfogo alla fantasia e permettendo di osare un po’ di più a chi non rinuncia ad un makeup di tutto punto il giorno del proprio matrimonio. L’eyeliner fa il suo grande ritorno sulla scena del makeup sposa, sia esso grafico e nero o sfumato e più delicato.

Importante è valutare bene la propria forma di occhio perché l’eyeliner grafico non valorizza molte tipologie e rischia di appesantire lo sguardo o risultate storto proprio per una palpebra non particolarmente idonea. In questo caso meglio optare per un eyeliner sfumato marrone, perfetto per non creare un contrasto troppo forte con l’abito da sposa, o nero per chi invece desidera più intensità. Si adatta meglio ad ogni forma di occhio, non c’è il rischio che possa sbavare e alleggerisce sicuramente l’effetto finale del trucco sposa.

Gli occhi i veri protagonisti: smokey eyes marroni per il trucco sposa 2021 occhi verdi

Per quanto riguarda altre tonalità di occhi, invece, il trucco sposa 2021 occhi verdi più caratteristico è uno smokey eyes. Sì, avete letto bene: non pensate però al classico smokey eyes nero ma declinatelo in marrone. Scegliete tonalità calde che contengano una piccola percentuale di rosso in modo da esaltare e ravvivare ancora di più la tonalità verde dell’iride.

Con un primer o una matita sotto potrete decidere l’intensità da dare al trucco optando per uno smokey eyes davvero leggero ed appena accennato o ad un trucco più strutturato o più allungato verso l’esterno. Anche in questo caso la bordatura dell’occhio è essenziale per ottenere maggiore intensità, scegliendo sempre una tonalità marrone ma più scura o optando per il nero, da sfumare lungo l’attaccatura delle ciglia, per poi applicare mascara o ciglia finte.

Non solo smokey eyes marrone opaco, ma anche metallizzato per chi predilige trucchi luminosi e non ama tonalità polverose ed opache. I finish metallizzati si possono applicare su tutta la palpebra o solo al centro, per creare un punto luce, così come all’angolo interno, per aprire lo sguardo.

Le labbra croce e delizia del trucco sposa 2021

Il capitolo labbra è forse il tasto più dolente del trucco sposa 2021 perché il fantasma della mascherina è dietro l’angolo. Non sapendo bene la situazione il giorno del grande sì, bisogna valutare bene come truccare le labbra, per avere un risultato impeccabile ed ottimale. Sconsigliati i rossetti in crema, perché è vero che sono più facili da riapplicare e che se durante il pranzo si tolgono non macchiano e non lasciano residui non rovinando il makeup generale, ma sotto la mascherina potrebbero migrare e spostarsi sul resto del viso.

Stessa cosa per i rossetti liquidi, a meno che non conosciate dei prodotti fidati e già testati. I rossetti liquidi sono più resistenti ma se a contatto con una mascherina potrebbero macchiarla e depositarsi sul resto del viso. Riprendendo quindi la tendenza trucco sposa 2021 naturale, ecco che la scelta migliore sembra ricadere su balsami labbra, gloss o tinte labbra.

I balsami labbra colorati sono solitamente molto naturali e se scelti con accortezza idratano le labbra con un leggero strato di colore che è difficile possa macchiare la pelle del viso. Per un effetto più rimpolpato, invece, la scelta del gloss si rivela vincente, sopratto in versione trasparente, con micro glitter o tonalità molto chiare. A differenza del burro cacao però la texture tende ad essere più scivolosa e bisogna applicarne poco per non rischiare che coli, andando a sporcare il contorno labbra.

Le tinte labbra, invece, sono perfette per il trucco sposa 2021 perché si fissano e non si muovono più di lì, non creano spessore e si asciugano sulle labbra e quindi non c’è il rischio che possano spostarsi. Inoltre sono perfette per creare continuità nel makeup sposa, perché si possono applicare sulle labbra come rossetto ma anche sulle guance come blush, per un effetto davvero fresco e delicato, cosiddetto bonne mine.