5 autoabbronzanti TOP per scoprire le gambe da subito

L’estate è alle porte e il grande caldo è già arrivato. Con le temperature che salgono sulla colonnina non resta che scoprirsi e vestirsi con abiti leggeri e capi di stagione. Per molte persone, specie le più pallide, l’arrivo dei mesi estivi corrisponde alla paura di scottarsi sotto il sole e la perenne lotta contro il pallore.

C’è chi ama buttarsi sotto i raggi infuocati del sole e abbronzarsi, chi lo soffre e preferisce la fresca ombra. Altri invece vorrebbero dedicarsi alla tintarella ma per diversi motivi non hanno tempo o modo di guadagnarsi una pelle dorata. La soluzione più semplice è togliere il grigiore invernale con un autoabbronzante.

Perché scegliere il miglior autoabbronzante?

I motivi per cui scegliere la tintarella da autoabbronzante sono molteplici. Come abbiamo già detto, molte persone scelgono questa via per mancanza di tempo. Prendere sole e abbronzarsi gradualmente richiede tempo e costanza. Spalmarsi questo prodotto invece è roba da pochi minuti e garantisce un effetto immediato.

Inoltre, ci sono persone che per natura faticano ad abbronzarsi e hanno una pelle che non va propriamente d’accorso con il sole. Ad esempio, chi ha una carnagione molto chiara e tende a scottarsi o chi soffre di problemi cutanei per cui l’esposizione solare è sconsigliata. In questi casi ricorrere all’autoabbronzante consente di avere un colorito d’orato e uniforme senza rischi.

Scegliete sempre un prodotto “effetto naturale” e modulabile, in modo da stratificare l’abbronzatura. Tra i prodotti migliori ed economici spiccano quelli della linea Ambre Solaire di Garnier.

Le varie tipologie di autoabbronzante

Se fino a qualche anno fa l’autoabbronzante era sinonimo di pelle arancio stile Jersey Shore, ora le formule sono decisamente migliorate. Gli attuali prodotti in commercio garantiscono una colorazione naturale, graduale senza dare l’effetto “carota” tanto temuto.

Le texture in commercio sono diverse, dagli autoabbronzanti spray, alle creme, passando per mousse. Infine, per il viso è possibile anche acquistare delle gocce da miscelare alla crema che si usa abitualmente, per dosare ancor meglio l’effetto desiderato. In questo caso vi consigliamo il pregiato autoabbronzante di Collistar.

Abbronzatura in meno di un’ora

Se la vostra priorità è sfoggiare gambe abbronzate e una pelle luminosa fin da subito, allora via di autoabbronzante. Per chi ha particolarmente fretta, il prodotto ideale sono le gocce magiche di Collistar per corpo e gambe. Si tratta di un concentrato autoabbronzante con effetto rapido, che offre un’abbronzatura intensa, naturale e luminosa in meno di un’ora. Non fa macchie ed è adatto a tutti gli incarnati.

Ed effetto rapido anche l’autoabbronzante di NATURE’S Argà Olio, un olio luminoso che promette una tintarella a lunga durata. La pelle sarà lucida e bellissima.

Un autoabbronzante in mousse per pelli chiare

Per chi ha una pelle chiara, meglio optare per un prodotto più delicato, in modo da avere una tintarella che si adegui maggiormente ai propri colori, senza stravolgere il naturale aspetto. In questo caso, il prodotto ideale è Hawaiian Tropic Self Tanning Foam un autoabbronzante in formato mousse per pelli con incarnato da chiaro a medio. Dona abbronzatura naturale offrendo l’idratazione e nutrizione alla pelle con Aloe e Vitamina E. Una sofficissima mousse dall’inconfondibile aroma tropicale, di facile applicazione per gambe dorate.

Le gambe abbronzate quest’anno non richiedono fatica, solo una bella spalmate di autoabbronzante morbide e profumato. Ricordatevi però di lavare subito le mani, altrimenti colorerete anche quelle.