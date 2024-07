Cosa indossare a New York ad agosto: consigli utili

Ecco tutti i consigli per vestirti con stile a New York anche con il caldo del mese di agosto!

Fonte: 123RF Idee di look in estate a New York

New York è una città spettacolare, in qualunque periodo dell’anno: l’estate, complici le ferie, è uno dei momenti in cui più spesso si affronta un viaggio intercontinentale per andare a visitarla. Ecco una serie di consigli utili per dei capi furbi da mettere in valigia!

Cosa mettere a New York: in generale

New York è una metropoli: è grandissima, affollatissima, trafficatissima… insomma, tutti gli -issimi si possono tranquillamente attribuire a lei! Quando si pensa a cosa indossare per un viaggio nella grande mela, è fondamentale partire da alcuni immancabili.

La borsa

Gli zainetti possono andare bene, ma è meglio se li tenete davanti a voi. Se volete evitare questo inconveniente, munitevi di una bella shopper con la zip, che non possa essere aperta da mani esperte e malintenzionate. Un’altra idea potrebbe essere quella di mettere i documenti, il denaro e il telefono in un piccolo marsupio o in una tracollina da tenere sempre sott’occhio.

Le scarpe

In qualunque stagione visitiate New York, se intendete vedere tutto quello che offre, camminerete tanto. È fondamentale quindi indossare scarpe comode. Bene sneakers, stivali, o comunque calzature con una bella suola comoda, che non faccia venire mal di schiena. Evitate le scarpe piatte, perché dopo poche ore di camminata avreste piedi, gambe e schiena a pezzi.

Occhiali e cappello

Importante schermare gli occhi dal sole, soprattutto con la bella stagione: un paio di occhiali avvolgenti e un cappello saranno utilissimi, in estate per evitare colpi di calore, in inverno perché, quando a New York il freddo morde, è davvero polare!

Che capi indossare a New York

In qualunque stagione decidiate di andare a visitare questa città, è fondamentale avere un outfit semplice e pratico, che vi permetta di essere comode nei vostri spostamenti.

Abiti comodi

Se non volete rinunciare allo stile, potete indossare degli abiti in tessuti freschi, come il lino, la canapa, il bambù o il cotone leggerissimo, da abbinare anche con sandali Birkenstock se volete un look più vacanziero e una calzatura comoda. Quanto alla lunghezza, sta a voi: io personalmente preferisco modelli più lunghi e fluidi rispetto a tagli corti (non si sa mai dove vi capita di sedervi…).

Shorts e bluse

Gli shorts, in jeans o in tela di cotone, sono perfetti, da abbinare anche con una blusa per un look un po’ più sofisticato rispetto alla solita canotta. Perfette nel caso bluse anche dal taglio over, magari maschile a righe sottili bianche e azzurre oppure in lino, leggere e fresche. Completate il tutto con sneakers in tela e un cappellino da sole e sarete perfette.

Jeans e t-shirt

Se preferite sentirvi più vestite, allora i jeans sono il capo perfetto per voi. Scegliete una tela denim leggera, in modo da non patire il caldo, e abbinate t-shirt colorate, anche stampate. Il mio suggerimento è quello di tenere comunque sempre pronto un maglioncino leggero o una sciarpa sottile e ripiegata in borsa: nei locali e nei negozi l’aria condizionata può essere paralizzante, meglio farsi trovare preparate per non battere i denti!

Un abitino grazioso per la sera

La Grande Mela è una città super cool: portatevi dietro un abitino chic da usare per la sera! Non serve nulla di troppo sofisticato: basta anche un capo semplice e basic, che potete arricchire con un sandalo gioiello per sentirvi un po’ come Carrie Bradshaw in Sex and the City! In alternativa, via libera ad un abito tutto in paillettes luminosissime, da abbinare ad un paio di scarpe comode, anche da giorno, per ottimizzare al massimo lo spazio in valigia. In questo modo, avrete una valigia super funzionate, composta interamente da capi che utilizzerete!