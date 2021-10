Brand di zainetti per ragazze: ecco quelli più cool

Lo zaino non è solo un oggetto dentro a cui mettere libri, quaderni, astuccio (e cellulare, rossetto e tutto il resto!). È un vero accessorio cool e come tale segue anche lui i corsi e ricorsi della moda. Scopriamo insieme i brand da non perdere di vista!

Brand di zaini per ragazze, ecco quelli più cool: premessa

Quando ero ragazza io, andava tantissimo il Jolly Invicta. Zaino di Alex, il protagonista di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo“, romanzo cult di quegli anni. Mi ricordo che alle superiori ce lo avevo anche io: era blu e verde e, pensate un po’, lo avevo riesumato addirittura dalle elementari, quando lo avevo archiviato perché mi sembrava troppo “da grande”. Quanto l’ho amato! L’altro brand cool era Napapijri, che all’epoca aveva realizzato uno zaino molto simile all’Eastpack di oggi. Ho ancora il mio: era azzurro cielo, adesso è grigetto e pieno di spille… ma ci zono affezionatissima!

Brand di zaini per ragazze, ecco quelli più cool

Tornando al giorno d’oggi, ecco i brand che si vedono di più sulle spalle delle ragazze delle superiori.

Eastpack

Gli Eastpack non passano mai di moda: sono basici, leggeri e capienti e si trovano in tantissimi colori e varianti, più o meno capienti e strutturate. Alcune hanno tasche intere o esterne, altri tasche e scompartimenti a vista. Diciamo che il modello base è quello che non tramonta mai.

Fjällräven Kånken

Brand svedese di zainetti da ragazza (ma anche da ragazzo) che si possono portare in spalla, ma anche a mano. Tra l’altro, l’azienda è molto attenta all’ambiente e alle condizioni dei lavoratori e realizza audit periodici interni nelle fabbriche a cui si appoggia.

Vans

Il brand universalmente conosciuto per le sneakers ha realizzato anche una linea di zainetti dal taglio basic, con la tasca esterna. Capiente e di facile manutenzione.

Borsa Le Pliage Longchamp

Ok, non è uno zainetto, ma quelle tra voi che si sentono un po’ ladylike, possono chiedere in prestito alla mamma la super classica borsa di Longchamp: il modello Le Pliage è un evergreen che non stanca mai, super pratico, da portare al gomito o a spalla nei modelli più grandi.

Brand di zaini per ragazze: il dettaglio da non dimenticare!

Per personalizzare i vostri zaini, il phone beads sarà il dettaglio indispensabile! Si tratta di quelle collanine di perline coloratissime in cui potete inserire anche il vostro nome o una breve frase e che potete appendere al cellulare, all’astuccio o appunto allo zaino: have fun!