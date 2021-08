Perché ti vesti sempre uguale? Ecco le ragioni che non ti fanno osare

editato in: da

Quante volte vi capita di pensare: “Uffa, anche oggi mi vesto esattamente come ieri: jeans, t-shirt, sneakers: vorrei tanto mettere qualcosa di diverso…”. È una cosa che mi sento dire spesso anche dalle mie clienti, quindi consolati, un pensiero del genere è più frequente di quanto credi, a tutte le età!

Può essere utile, però, capire i motivi che ci portano a vestirci sempre più o meno nello stesso modo. Non sono una psicologa, ma qualcuna delle mie clienti mi ha soprannominata psicologa dell’armadio: pur non avendo una laurea in materia, è abbastanza facile intuire che, se afferriamo il perché vogliamo portare sempre gli stessi look, sarà più facile optare per soluzioni diverse.

3 motivi per cui ti vesti sempre uguale

La comfort zone

Ne hai mai sentito parlare? È la tua “zona di comfort”: quell’outfit con cui ci sentiamo al sicuro, in cui sappiamo che, qualunque cosa succeda, siamo ok. Ma essere ok non vuole dire necessariamente essere al massimo di noi stesse, o anche semplicemente valorizzarci come potremmo. Intendiamoci: la comfort zone non è sbagliata, solo è bene cercare di uscirne, almeno una volta ogni tanto.

Sperimentare può essere divertente, e a questo proposito, andiamo al punto seguente.

Il timore di sperimentare

Se temi di sperimentare, perché sostanzialmente, temi di sbagliare (abbinamenti, tagli o altro), prendila come un gioco. Sperimentare vuol dire proprio questo: provare e sbagliare. Come fai a trovare il tuo stile, un look che ti rappresenta davvero se resti sempre all’interno degli stessi pattern? Non è detto che le sperimentazioni funzionino sempre: non ti piaci? Cambia!

Colori, lunghezze, larghezze, accessori, accostamenti. Ricordati che la moda è espressione di sé stessi: usala in questo senso!

Il bisogno di sentirti parte del gruppo

Lo capisco perfettamente e in parte lo condivido: essere parte del gruppo ci fa sentire al sicuro, al riparo da giudizi, come se andassimo bene a prescindere. Ok… ma la nostra personalità dove la mettiamo? La moda, quello che ci mettiamo addosso, i colori che scegliamo, i brand che preferiamo o che evitiamo parlano di noi: siamo proprio sicure di non volerci esprimere come potremmo?

Senza contare, fatevelo dire da una che di mestiere allena l’occhio a riconoscere chi è in grado di valorizzarsi, che non tutti gli outfit di moda o che indossa “il gruppo” stanno bene a tutte: certi tagli, colori e lunghezze possono valorizzare la vostra migliore amica e non essere donanti per voi e viceversa. Se volete avere qualcosa in comune con le vostre amiche, preferite gli accessori: scarpe, borse, braccialetti, elastici per i capelli… Molto spesso basta un dettaglio!

Se ti riconosci un una di queste situazioni, prova a ragionare e pensa a quello che veramente ti fa sentire bene con te stessa. Pensa ai tuoi punti di forza, a quello che vuoi valorizzare nel tuo fisico e a come vuoi farlo. Nel tuo, non in quello della tua migliore amica. La moda è espressione di sé: esprimiti!