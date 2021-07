T-shirt in cotone organico: non la solita maglietta bianca!

editato in: da

La t-shirt bianca è un capo indispensabile nel nostro guardaroba, perché ci consente di abbinare in modo facile e funzionale tantissimi altri pezzi del nostro guardaroba, che magari faremo fatica ad indossare, sdrammatizzandoli e rendendoli più easy. Il cotone però è anche una delle fibre di maggiore impatto a livello ambientale. Inoltre, anche per quanto riguarda la sostenibilità sociale, non è proprio un tessuto “buono”. Per fortuna c’è chi realizza t-shirt in cotone in modo etico e sostenibile. Vediamo qualche brand.

T-shirt in cotone organico: The Optimistic Apple

Questo è il brand di Vittoria, giovanissima, vegana e attentissima ai diritti delle persone e degli animali. Le sue T-shirt, bianche ma anche in colori tenui che richiamano la terra e in generale la natura, sono realizzate con certificazione PETA Vegan Approved e sono sia semplicissime sia con frasine ricamate dedicate all’amore per l’ambiente.

T-shirt in cotone organico: CasaGIN

Brand veneto che realizza capi homewear, swimwear e intimo interamente etici e sostenibili. Accanto alla loro linea in viscosa, hanno anche delle t-shirt certificate GOTS in cotone bianco, scollate a V o girocollo, basic oppure stampate con un panda, un orso polare o una balena, realizzate in collaborazione con il WWF.

T-shirt in cotone organico: Uriké

Linea di maglie bianche realizzate artigianalmente in Italia con eccedenze di tessuto, dal taglio particolarissimo e fuori dagli schemi. Bellissime!

T-shirt in cotone organico: Lizé Natural Clothing

Sito in cui trovate una selezione di brand esclusivamente etici e sostenibili di abbigliamento da uomo, donna e bambino. Ovviamente ci sono anche t-shirt bianche in cotone certificato!

T-shirt in cotone organico: L’altramoda Vestire Bio

Portale in cui trovate una selezione di brand di abbigliamento e beauty etici e sostenibili, certificati GOTS, Oeko-TEX o PETA Vegan Approved. Anche qui ne trovate sia di bianche, sia di colorate.

T-shirt in cotone organico: ME Organic Couture

T-shirt basic in cotone certificato GOTS, a manica lunga o corta, sia pulite e semplicissime, sia con dettagli applicati a mano.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, a voi la scelta!