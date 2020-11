Kate Middleton, la giacca bianca che tutte dovremmo avere. E il cambio dei 3 look è un incanto

editato in: da

Kate Middleton supera se stessa. Prima compare in video con un elegante abito blu, poi indossa un tailleur pantaloni che abbina a un blazer bianco che tutte dovremmo avere. E infine compare con un caldo maglione rosso in perfetto stile natalizio. La Duchessa di Cambridge si prende tutta la scena per il più grande evento pubblico di cui è protagonista assoluta.

Kate dunque continua il suo percorso che la porta dritta al ruolo di consorte Regina, nel presentare i risultati di un ampio studio, forse il più grande sul tema, che si focalizza sull’importanza dei primi 5 anni di vita nella crescita di un individuo. La ricerca riguarda il modo in cui viene percepita l’infanzia nel Regno Unito e dai risultati emerge una scarsa sensibilità nel comprendere quanto siano cruciali i primi 5 anni.

Lady Middleton, madre di tre bambini, è da sempre molto attenta ai problemi legati all’educazione e alla crescita. Una fonte vicina a Palazzo ha commentato: “Mai vista Kate così appassionata“, come riporta People. In effetti, la moglie di William, seguendo le indicazioni di Elisabetta, difficilmente tradisce un’emozione in pubblico. Ma il vento sta cambiando e in effetti Kate si mostra sempre più coinvolta in quello che sta facendo.

Fondamentale, nel presentare la sua nuova immagine, sono ovviamente i look. Niente è lasciato al caso. Nell’ultimo mese, Kate ha schiarito i capelli, ha cambiato il modo di truccarsi per avere un volto più brillante e giovanile. E anche gli outfit hanno subito una trasformazione in tal senso, dandoci l’ennesima lezione di stile.

Dopo il tailleur anni Settanta e la camicia a babydoll andata a ruba, la Duchessa sceglie una mise più formale per comunicare in video, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale, i dati ufficiali del progetto sulle Grandi Domande dell’infanzia. Cambia anche l’ambientazione della clip. Kate è seduta su un divano bianco e ha alle spalle una grande vetrata che dà sui giardini di Kensington Palace. Indossa un abito blu elettrico, uno dei colori che più le dona, con scollo a V, da cui brilla una catena d’oro con singolo ciondolo, e cintura di pelle che esalta il vitino da vespa.

L’abito è firmato Reiss e naturalmente è riciclato. La Duchessa lo indossò la prima volta nel 2012 ed è ovviamente esaurito. Il marchio è amato dalle donne della famiglia Middleton, Carole, la madre di Kate, ne possiede uno identico ma nero.

Poi Kate passa a un look più da ufficio, come richiedono le circostanze. Indossa una t-shirt nera che abbina a pantaloni dello stesso colore e sopra sfoggia una splendida giacca bianca in piquet. La moglie di William è seduta alla scrivania piena di documenti. Lei prende appunti guardando le percentuali del sondaggio proiettate su un maxi schermo. E sul tavolo spunta una tazza in porcellana, probabilmente con del tè.

Infine ricompare in video con un maglione rosso, in perfetto stile natalizio, mentre appende al muro esterno di Kensington Palace le percentuali relative al sondaggio sull’importanza della salute mentale.

Tre outfit diversi e una padronanza dell’immagine che trasformano Kate nella donna più ammirata alla Corte inglese, così potente da essere seconda solo alla Regina.