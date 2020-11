Kate Middleton fa tendenza con la camicia a babydoll. Ma il difetto è evidente

editato in: da

Kate Middleton prosegue coi suoi appuntamenti in video direttamente dal suo salotto di Kensington Palace. Sebbene sia solo un evento virtuale, la Duchessa di Cambridge cura il look nei minimi dettagli, stupendo tutti con la camicia a babydoll.

L’occasione è l’incontro in video con alcuni uomini che sono stati supportati dalla associazione benefica, Future Men, nel loro ruolo di genitori. Seduto sul sofà accanto a Kate c’è William che ha espresso la sua preoccupazione per quei padri che non sanno a chi rivolgersi per chiedere aiuto nella gestione dei figli.

L’educazione e la salute mentale dei bambini sono temi molto cari a William e Kate, soprattutto Lady Middleton sostiene molte attività che si occupano di queste problematiche. Dunque, l’incontro sta particolarmente a cuore alla Duchessa che per l’appuntamento di lavoro informale sceglie un look altrettanto fresco e sobrio, diverso da quelli cui siamo abituati.

Kate indossa una camicia a babydoll, bianca a stampe geometriche, taglio vita alta, modello ampio e morbido, maniche a sbuffo, firmata Michael Kors (costo: 192,50 euro circa). Lady Middleton la coordina a dei pantaloni neri, da vera working girl, strizzando l’occhio allo stile di Letizia di Spagna.

La scelta di Kate è impeccabile, come sempre, tanto che è stata definita la meglio vestita del 2020, seconda solo a Victoria Beckham, ma l’ex Spice nella moda ci lavora quindi ha avuto gioco facile.

Lo stile sobrio e informale della moglie di William riscuote un grande successo, ma i suoi stylist non hanno tenuto conto di un dettaglio che alla fine non è passato inosservato. Kate infatti porta la camicia dentro i pantaloni. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, anche se viene spezzata la linea del capo. Ma non è stato considerato il fatto che Lady Middleton si sarebbe seduta sul divano e sarebbe rimasta lì per tutto il tempo della video-chiamata. Risultato? Lo sbuffo della camicia, bloccata dalla stretta cintura in vita, fa effetto “sacchetto”, creando un rigonfiamento poco elegante.

Per fortuna le inquadrature non sono tutte laterali e la Duchessa riesce a far passare in secondo piano il particolare, sfoggiando sorrisi e raccontando della sua esperienza personale come genitore, anche se il vero protagonista dell’intervento è William in quanto padre.

La coppia è apparsa in perfetta armonia e serena, nonostante la perdita del loro amato cagnolino, annunciata via social poco dopo.