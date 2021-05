Abbigliamento sportivo sostenibile? Esiste! Ecco alcuni brand su cui puntare

editato in: da

Come ormai sapete, quando si parla di sostenibilità, spesso si tralascia completamente l’aspetto sociale della sostenibilità, ossia l’etica. Nel mio lavoro ho imparato a guardare con più attenzione e a selezionare solo aziende trasparenti sia per quanto riguarda i materiali che processi produttivi: non basta infatti che solo i materiali impiegati siano a basso impatto ambientale. Perché un brand sia davvero sostenibile, anche la sua produzione deve essere stata pensata per retribuire nel modo giusto tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del capo: questo è un aspetto fondamentale.

I nuovi materiali, innovativi e sostenibili

Per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo, molto spesso è necessario l’utilizzo di fibre sintetiche per questioni di performance o di durabilità.

Questo non significa che le aziende produttrici non lavorino in modo trasparente e salvaguardando l’ambiente, anzi. Ci sono diversi marchi sportivi che, oltre ad avere a cuore l’aspetto etico della produzione, fanno un grandissimo lavoro di ricerca per trovare materiali innovativi spesso riciclati, rigenerati, o addirittura biodegradabili, in modo da abbassare il più possibile il loro impatto ambientale.

Brand di abbigliamento sportivo sostenibile

CasaGIN

Nasce come brand homewear e di biancheria intima e poi ha allargato la sua produzione allo sportwear, creando una linea di prodotti realizzati con fibre rigenerate e biodegradabili altamente traspiranti e adatte a qualunque tipo di sport, indoor e outdoor.

Patagonia

Brand noto a livello mondiale, uno dei primi ad aver messo l’ambiente e le persone al centro della sua filosofia. I loro capi sportivi spaziano in qualsiasi sport, dal pilates, al trekking, allo sci, per uomo, donna e bambino.

Girlfriend Collective

Brand etico, sostenibile e inclusivo, realizza capi che vanno dalla XXS fino alla 6XL: la loro filosofia è che la moda sostenibile deve essere accessibile a tutti.

Organic Basics

Brand che produce tute e abbigliamento casual ecofriendly, interamente realizzato in Europa.

Ambiletics

Start up tutta femminile basa a Monaco di Baviera che realizza abbigliamento da yoga in PET rigenerato.

Insomma, anche se siete sportive, potete scegliere di evitare il fast fashion e preferire una moda slow, attenta all’ambiente e a chi la produce. Pensateci, alla prossima corsa all’aria aperta!