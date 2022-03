Burrocacao fai da te: 3 ricette facili alla portata di tutte

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

A cosa serve

Il burrocacao è un prodotto semplice ma indispensabile per mantenere le labbra morbide e idratate. Il burrocacao, o balsamo labbra, è infatti formulato a base di oli e grassi vegetali che consentono di trattenere l’acqua sulla pelle e di impedire che questa evapori, migliorando notevolmente la salute e l’aspetto delle labbra. Usato con costanza, il burrocacao salva letteralmente le labbra da screpolature, taglietti e pellicine che si possono formare in caso di eccessiva disidratazione, un fenomeno che notiamo molto di più nelle giornate molto fredde, quando c’è vento o dopo aver preso il sole.

Oltre a causare bruciore, fastidio e dolore, se le labbra si screpolano diventa molto difficile applicare rossetti e gloss, disegnare il contorno delle labbra in modo definito o creare un trucco uniforme. Senza contare che il burrocacao può anche essere un alleato nel make up labbra: per labbra più definite e senza sbavature, anziché usare il rossetto, si può infatti utilizzare solo la matita ben appuntita e successivamente stendere un velo di burrocacao per rendere il colore omogeneo e ammorbidire le labbra.

Perché farlo da sé

Il burrocacao fai da te è davvero semplice da realizzare in poco tempo e con pochi ingredienti, economici e facilmente reperibili. Preparare il burrocacao con le proprie mani può essere divertente e può diventare un’occasione per dedicarsi a un interesse diverso e a una materia che può davvero appassionare, quella della cosmesi fai da te.

Facendo il burrocacao in casa si possono scegliere con cura gli ingredienti: questo significa poter personalizzare le ricette in base ai propri gusti ed esigenze, ma anche poter optare per ingredienti naturali, ecosostenibili ed etici, la cui produzione abbia un ridotto impatto ambientale e garantisca il rispetto dei lavoratori. Inoltre, il fai da te permette di risparmiare e di ridurre notevolmente il packaging e, di conseguenza, l’impatto ambientale di ciò che si produce in casa.

Come scegliere gli ingredienti

La ricetta base del burrocacao prevede l’uso da uno a tre oli o burri vegetali che andranno poi fatti solidificare grazie a una cera. Per quanto riguarda oli e burri, sono perfetti quello di cacao e di cocco, dall’azione lenitiva, il burro di karitè, con proprietà cicatrizzanti, l’olio di ricino per dare la giusta texture al prodotto finale. La cera può quella d’api o anche una cera di origine vegetale, perfetta per chi ha scelto uno stile di vita vegan.

A questa miscela è opportuno aggiungere una piccola percentuale di vitamina E, una vitamina liposolubile dall’azione antiossidante. L’uso della vitamina E non è indispensabile ma è consigliata per ritardare i processi di ossidazione che portano all’irrancidimento di oli e burri, dunque fa sì che il burrocacao si conservi più a lungo.

Oltre a questi ingredienti di base, nella ricetta del burrocacao si aggiunge una piccolissima quantità di olio essenziale, un composto naturale prodotto ed estratto dalle piante. L’olio essenziale serve a profumare il balsamo per le labbra e conferisce anche determinate proprietà: ad esempio, l’olio essenziale di tea tree e quello di fiori d’arancio aiutano a prevenire o combattere l’herpes labiale, mentre quello di lavanda lenisce le irritazioni. In caso di sensibilità agli oli essenziali si può utilizzare l’essenza di vaniglia, che conferisce una profumazione dolce e delicata.

Dove trovare gli ingredienti

Tutti gli ingredienti per realizzare il burrocacao possono essere acquistati in erboristeria, in farmacia o anche online sui siti specializzati nella vendita di materie prime cosmetiche. Per risparmiare e per ridurre il packaging e i costi di trasporto, generalmente è meglio effettuare ordini organizzandosi in più persone, così da acquistare quantità maggiori dividendo però le spese.

Il procedimento

Una volta scelti e reperiti gli ingredienti, il procedimento per fare il burrocacao è molto semplice. Prima di procedere bisogna però recuperare uno o più contenitori in cui si inserirà il prodotto finito, che può essere una piccolo barattolo di un ombretto finito o di uno stick labbra. Tutti gli strumenti con cui si lavora e ovviamente anche i contenitori devono essere ben puliti e asciutti.

A questo punto, gli oli, i burri e la cera vanno sciolti a bagnomaria per qualche minuto oppure in microonde per pochi secondi. Quando il composto è sciolto, si toglie dal bagnomaria e si aggiungono la vitamina E e l’essenza scelta per la profumazione. Spesso la vitamina E è venduta in piccole bottiglie in vetro scuro: per prelevarla e dosarla in modo preciso è meglio usare una siringa graduata senza ago. Infine, si versa il composto ancora liquido nel contenitore, si chiude e si lascia solidificare a temperatura ambiente per 24 ore prima di utilizzarlo.

Il burrocacao va conservato al riparo da fonti di luce e calore dirette; attenzione durante i mesi estivi perché potrebbe sciogliersi a causa delle temperature elevate.

Tre ricette facili

Ecco tre ricette facili e veloci per sperimentare il primo burrocacao fai da te.

Burrocacao al karité e mandarino

Con questa ricetta si prepara un balsamo labbra emolliente, idratante e rimpolpante.

2 g di burro di karité

2 g di olio di ricino

2 g di cera d’api

0,20 g di vitamina E

una goccia di olio essenziale di mandarino

Burrocacao cocco e vaniglia

Una ricetta per preparare un burrocacao dal profumo esotico senza oli essenziali, per le pelli pià delicate

2 g di olio di cocco

2 g di burro di karité

2 g di cera mimosa

0,20 g di vitamina E

una goccia di essenza di vaniglia

Burrocacao ai fiori d’arancio

Quest’ultima ricetta serve a preparare un burrocacao utile a prevenire e trattare le bollicine dell’herpes.