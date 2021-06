App e siti di abiti vintage e second hand: comprare usato fa bene al pianeta (e alle tasche!)

editato in: da

Acquistare vintage o second hand è un modo semplicissimo per salvaguardare il pianeta. Perché? Perché non stiamo immettendo nell’ambiente beni nuovi, ma anzi, stiamo allungando la vita a beni che sono già esistenti e che altrimenti finirebbero in discarica, alimentando quindi il volume dei rifiuti.

Il consiglio che do sempre, quando si parla di abbigliamento e di moda sostenibile, è questo: prima di acquistare il nuovo, provate a vedere se trovate quello stesso capo nel mercato del vintage e del second hand. Oltre a fare del bene al pianeta, lo farete anche alle vostre tasche!

I capi vintage e second hand hanno infatti dei costi molto più bassi di quello che si può pensare, fatta eccezione per articoli di lusso o molto ricercati, e permettono davvero di crearsi un guardaroba sostenibile, unico e a costi molto contenuti.

App e siti per acquistare e vendere second hand

Zalando

Zalando ha appena lanciato la sezione pre owned, quindi anche su uno dei più grandi portali di vendita di abbigliamento sarà possibile adesso acquistare abbigliamento usato, ovviamente in eccellenti condizioni, sempre con le tutele e le garanzie di Zalando in termini di resi e spedizioni.

Greenchic

Ex Armadio Verde, Greenchic è un sistema per cui si cedono abiti usati a fronte di un credito in stelline che può essere usato poi per acquistare altri capo second hand con l’aggiunta di pochi euro.

Vinted

App molto pratica che permette di vendere e acquistare abiti usati e che consente di ricevere un pagamento in denaro, da spendere sempre all’interno dell’app o da trasferire sul proprio conto personale.

Micolet

Sito di sola vendita di capi second hand, principalmente di brand fast fashion, quindi sempre freschi e che seguono le tendenze moda.

App e siti per acquistare e vendere vintage

Farfetch pre owned

Farfetch è una piattaforma di moda high end e luxury, che ha una sezione pre owned, dove vengono messi in vendita capi di lusso usati o vintage.

Vestiaire Collective

Sito (con relativa app) che permette di vendere e comprare capi di lusso e vintage anche second hand. Veloce e intuitiva, ha tantissima scelta di articoli.

Depop

Sito (anche lui con relativa app) che permette di acquistare e vendere capi second hand, tra cui si possono anche trovare delle chicche vintage. Da tenere presente.

Humana Vintage

Realtà nata come associazione umanitaria per sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo e azioni sensibilizzazione anche in Italia, adesso è un sito dove si possono acquistare capi vintage dagli anni ’60 agli anni ’90, a prezzi davvero contenuti.