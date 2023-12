Look di Capodanno, idee low cost e chic

Fonte: Alberto Audenino Idee di look low cost per capodanno

Spesso si pensa che per essere chic sia sempre indispensabile acquistare qualcosa, soprattutto durante eventi o festività, come possono essere quelle di Natale e Capodanno, ma anche matrimoni, cerimonie e simili. E invece sapete una cosa? Se abbiamo capi furbi nell’armadio, possiamo tranquillamente ottenere un look low cost ed elegante, che ci permetta di essere chic senza spendere un occhio della testa!

Idee low cost per Capodanno: cosa fare per evitare di spendere tanto

Ottimizzate quello che avete nell’armadio

L’abito super particolare che avevate acquistato per la festa in spiaggia qualche anno fa, oppure quello per la cena elegante che poi non avete mai messo, o ancora l’abito in velluto vintage che non sapete proprio come usare: possono essere perfetti per un’occasione come il Capodanno! Vi basterà aggiungere una calza velata nera e un sandalo alto e sarete perfette!

Fonte: Alberto Audenino

Munitevi di un capo rosso

Tutte abbiamo nell’armadio un capo rosso… e se non ce l’abbiamo, una buona idea è quella di recuperarne uno! In questo genere di occasioni, un capo rosso fa subito festa: che sia un abito, un golfino, un paio di calze, un accessorio, il rosso mette il buonumore ed è di buon augurio. Ricordate: i colori forti tendono ad attirare lo sguardo. Posizionateli quindi sulla part del vostro corpo che sentite essere il vostro punto di forza.

Fonte: Alessandro Enriquez

Ripensate la destinazione d’uso dei vostri capi

Il tailleur più semplice diventa perfetto quando ci troviamo in contesti eleganti come quelli di una festa di Capodanno. Se il tailleur in questione è un modello maschile, con una giacca tipo smoking, sarà perfetto sia spezzato, per un look business, sia portato come completo con un top elegante, in raso o in pizzo per un’occasione speciale.

Fonte: Veronica Iorio

Utilizzate tessuti raffinati e preziosi

Per rendere un look elegante e “da serata”, molto spesso basta un capo in un tessuto prezioso: raso di seta e velluto per le feste di Natale e Capodanno la fanno da padrone! Se in casa avete un bell’abito in seta, magari reduce da un matrimonio e mai più utilizzato, corredatelo con un bel pull in maglia soffice, in angora ad esempio, e sarete bellissime!

Fonte: Veronica Iorio

E infine, non sottovalutate il second hand e il vintage!

Come fare per rendere low cost qualunque nostro look? Cercando nel second hand e nel vintage! Oramai di seconda mano si trova davvero di tutto e molto spesso i capi sono stati usati pochissimo, quindi sono come nuovi. Prima di acquistare qualcosa di nuovo, provate a farvi un giro in qualche negozietto vintage o second hand o su qualche sito specializzato: vi posso assicurare che potreste trovare capi davvero belli a cifre molto contenute, soprattutto tenendo presente che si tratta di pezzi che utilizzerete relativamente poco o comunque per occasioni particolari.