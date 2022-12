Le più belle idee di look in velluto

Fonte: Getty Images, VElasca, Manufatto, Icona Kaos, Villa 31, Kaos Denim Velvet time: idee di look in velluto

Il velluto è un tessuto meraviglioso in inverno: elegante e raffinato, si presta benissimo ad essere indossato non solo durante il periodo delle feste, ma anche tutti i giorni in cui abbiamo bisogno di una coccola in più! Ecco qualche idea di look per voi.

Look in velluto: i pantaloni

Considerate che questo tipo di tessuto tende a riflettere la luce, quindi portatelo nella parte del corpo che sentite essere il vostro punto di forza, perché sarà il focus del vostro look. Se però vi piace indossarlo, i pantaloni in velluto sono un capo relativamente semplice, che potete abbinare anche in modo abbastanza sportivo, con pull tricot e giacche in pelle.

Come indossare il velluto: l’abito

L’abito in velluto è l’ideale per un look di Capodanno, da accessoriare con calze velate anche lavorate e décolleté. Se invece volete portare il vostro abito in un contesto slegato dalle feste, allora potete indossare calze coprenti e stivali al ginocchio.

Velluto in inverno: la gonna

La gonna in velluto è super se scelta in colore brillante, completando il look con capi super basic, e riprendendo la sfumatura della gonna magari con uno degli accessori.

Come indossare il cappotto in velluto

Il cappotto in velluto è caldo e confortevole, una coccola morbida! Potete sceglierlo in velluto rasato o a coste. Tenete presente che le coste tendono a dilatare leggermente la figura. Con un capo spalla così, cercate di semplificare il look il più possibile.

Velluto in technicolor

Il velluto non va portato solo con toni scuri o neutri: potete scegliere di indossarlo anche con capi coloratissimi e giocando con il ton sur ton, spezzando poi con un colore a contrasto per ravvivare l’insieme. Piccolo consiglio extra: cercate il più possibile velluto di cotone e non di poliestere. La mano è completamente diversa e il tessuto naturale ha una marcia in più!