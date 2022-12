Fonte: IPA 5 look sparkling per un Capodanno scintillante

Capodanno si avvicina! Nella notte più lunga dell’anno è imperativo brillare: vediamo 5 idee di look super scintillanti per un ultimo dell’anno davvero scintillante!

Look per Capodanno: in completo lamé come Ana de Armas

Se hai dubbi e non sai proprio cosa mettere, un tailleur scintillante ti toglie da qualunque impiccio! Scegli ovvimente il modello sulla base della tua fisionomia: giacche destrutturate e dal taglio fluido per minimizzare addome e fianchi e pantaloni morbidi e scivolati come i palazzo per slanciare e rendere più sottili le gambe. Se invece vuoi sottolineare il punto vita, puoi optare per una giacca sfiancata, anche monopetto, da abbinare ad un pantalone dal taglio più asciutto.

Capodanno scintillante: paillettes come Anya Taylor-Joy

La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy difficilmente sbaglia un look! Puoi prendere spunto anche tu da questo suo look, aggiungendo dettagli di paillettes al tuo outfit! Soprattutto se non ami il total look luccicoso, ma vuoi solo qualche lampo di luce, i dettagli in paillettes sono la scelta giusta per te.

Look luccinati per Capodanno: strass come Chiara Ferragni

Se ti piace l’idea di brillare, ma sei un tipo più easy e sportivo, allora aggiungi qualche dettaglio di strass su un look molto easy, come un golf o un pull in maglia, come fa Chiara Ferragni. Un capo così è perfetto anche portato sopra ad un paio di jeans, quindi è proprio l’ideale se sai già che il tuo Capodanno sarà sporty chic!

Migliori look per Capodanno, il top glitter sul pantalone basic

Il top può splendere di paillettes, di tessuto laminato, di strass o di applicazioni luminose: l’importante è che brilli! Se vuoi smorzare un po’ l’insieme e non rinunciare alla comodità, puoi abbinare il tuo top sparkling ad un paio di pantaloni dal taglio super easy (e anche super comodi) come i pantaloni palazzo. Un paio di pumps in vernice completeranno il tuo outfit scintillante!

Look brillante a Capodanno: i pantaloni lamé

Se la gambe sono il tuo punto di forza, ma sei freddolosa e non hai minimamente voglia di metterti un minidress luccicoso, allora opta per un paio di pantaloni, ma in tessuto laminato, in famoso lamé, che può essere dorato, argentato, ma non solo, anche colorato! Puoi abbinarli ad una camicia bianca (stupenda), ma anche spiazzare tutti i tuoi amici e mettere una felpa super easy e un paio di décolleté: sarai la più cool della festa!