Come truccarsi a Capodanno: idee di makeup pazzeschi per festeggiare 

Fonte: Pexels

Se cerchi idee makeup Capodanno sei nel posto giusto: tra glitter, brillantini, strass, perline, oro, argento, smokey eyes classici e rivisitati, eyeliner e nude look troverai sicuramente il trucco Capodanno perfetto. Sia che tu ami look più semplici o più elaborati, sia che tu voglia abbinare il makeup ad un outfit molto semplice e renderlo protagonista o realizzare un trucco Capodanno leggero e dare maggior spazio al tuo abito, prendi spunto da queste idee trucco Capodanno per festeggiare il bellezza la notte di San Silvestro.

Il trucco glitter Capodanno che fa subito festa

Il trucco occhi glitter è quello che richiama subito un’atmosfera di festa, perfetto quindi per festeggiare Capodanno. Puoi usare quelli pressati, che non hanno bisogno di colla perché aderiscono alla palpebra senza creare fall-out o, se vuoi dei glitter finissimi, meglio utilizzare quelli in polvere libera da usare con un primer per glitter.

Puoi ad esempio creare un eyeliner nero classico o un trucco Siren Eyes e sopra realizzare un secondo eyeliner utilizzando glitter argentati o olografici. Per un trucco Capodanno facile ma veloce, sfuma un unico ombretto su tutta la palpebra e applica sopra dei glitter per arricchire il makeup di riflessi.

Se ti piacciono i look più intensi, particolari ed in stile editoriale come quelli delle riviste prova invece a realizzare un eyeliner bold, che occupi tutta la palpebra o magari che abbia una forma particolare, riempiendolo poi di glitter, che saranno così i veri protagonisti.

Perline, strass e brillantini adesivi per il makeup Capodanno

Per un tocco davvero romantico ed elegante invece che usare i brillantini o gli strass puoi usare delle perline. L’importante è che abbiano un lato piatto, in modo che aderiscano bene alla pelle, dopo aver applicato un po’ di colla per ciglia finte per tenerle ferme. Crea un eyeliner con perline di piccole dimensioni o usale per arricchire il tuo trucco Capodanno, magari usandole solo all’angolo esterno e alternando le dimensioni.

Stesso procedimento per applicare i brillantini adesivi, per cui ti servirà la colla per ciglia finte. Sceglili di varie dimensioni e forme, ad esempio a goccia, a stella, cuore o anche delle piccole borchiette. Puoi anche creare disegni più particolari sugli occhi, rendendoli i protagonisti del tuo trucco Capodanno, aggiungendo poi solo un velo di mascara e del gloss sulle labbra.

Puoi creare un look molto interessante anche con i brillantini colorati, ad esempio optando per un look monocromatico e abbinando la stessa tonalità di strass al rossetto. Puoi sfumare un ombretto, ad esempio rosso per rimanere in tema feste, su tutta la palpebra e applicare sopra qualche glitter o creare i bordi del trucco con l’ombretto, lasciando libera la palpebra al centro e applicando gli strass sopra l’ombretto.

Trucco argento Capodanno

L’argento è sicuramente un colore perfetto per il trucco Capodanno, e in generale tutti i colori che richiamano i metalli preziosi. Per ottenere un effetto specchio puoi usare dei pigmenti in polvere libera da miscelare con appositi prodotti che creano una sorta di crema, da applicare con un pennello di precisione ad esempio per creare un eyeliner grafico.

In alternativa puoi cercare un ombretto argentato molto pigmentato che regali quasi un effetto foglia d’argento. Applicalo con un pennellino di precisione per creare ad esempio un eyeliner, ma in questo caso meglio prima realizzare il trucco occhi e poi la base viso. Oppure applica l’ombretto argentato su tutta la palpebra mobile e poi crea un eyeliner nero o, ancora, realizza un look sfumato con del nero e applica l’argento solo al centro.

Idee makeup Capodanno oro

Un altro colore da citare se si parla di trucco per Natale o makeup Capodanno è l’oro. Se l’argento è perfetto per chi ha un sottotono freddo, l’oro è l’ideale per i sottotoni caldi, anche perché si trovano più facilmente ombretti dorati caldi piuttosto che freddi. Per un look semplicissimo puoi applicare un ombretto oro sulla palpebra mobile e scurire la piega e l’esterno con un ombretto marrone più scuro. Abbina poi sulle labbra un rossetto nude caldo.

Se vuoi un trucco oro Capodanno davvero intenso anche in questo caso usa i pigmenti da miscelare con prodotti appositi per ottenere un effetto metallo fuso. Potrai creare un effetto molto particolare applicando l’oro su tutta la palpebra mobile, delineando poi i bordi del tuo makeup con un eyeliner colorato o nero, per giocare di contrasti.

Con lo Smokey Eyes non si sbaglia mai

Lo smokey eyes è forse il trucco per ogni forma di occhio o quasi, perché si adatta a tante tipologie diverse. L’insidia più grossa è non esagerare con la sfumatura portandola troppo in alto. Per realizzarlo al meglio delinea la piega con un ombretto marrone che ti aiuterà a non applicare il nero troppo in alto. Un altro trucchetto è quello di avere sempre un pennello da sfumatura pulito con cui ammorbidire tutti i bordi, aiutandoti anche con della cipria.

Lo Smokey Eyes classico è nero ed opaco, ma puoi optare anche per uno smokey eyes grigio antracite e arricchirlo con dei piccoli glitter neri per renderlo più luminoso oppure puoi realizzarlo in altri colori. Lo smokey eyes marrone, ad esempio, dà tanta intensità allo sguardo rimanendo però più naturale, mentre uno smokey eyes blu sarà perfetto per gli occhi marroni e uno smokey eyes sui toni del rosso o vinaccia metterà in risalto gli occhi verdi.

Prova l’Halo Smokey Eyes

L’Halo Eye o Halo Smokey Eyes è una versione diversa dello smokey eyes, che ha in comune con il suo fratellino il fatto di essere molto sfumato e non avere linee grafiche. Il colore opaco però non viene applicato su tutta la palpebra, ma solo all’angolo esterno e interno, replicando la stessa sfumatura anche sotto l’occhio.

L’Halo Smokey eyes più classico si realizza con due colori, ma puoi anche scegliere di usare due toni opachi in gradazione di colore. Il centro della palpebra, che sarà rimasto vuoto, va poi riempito con un colore luminoso, tono su tono o ancora meglio a contrasto per rendere il trucco Capodanno ancora più particolare.

Un makeup nude per un trucco Capodanno elegante e raffinato

Abbiamo parlato di glitter, oro, argento e smokey eyes, ma c’è chi preferisce un trucco Capodanno dai toni naturali. Sfuma un marrone non troppo scuro nella piega dell’occhio, applica un ombretto chiaro e luminoso su tutta la palpebra mobile e poi realizza un eyeliner sfumato con un ombretto nero o marrone ed il gioco è fatto.

Siamo attratti dai trucchi molto luminosi e realizzati con ombretti shimmer, ma hai mai provato un trucco nude completamente opaco? È davvero molto elegante e regala allo sguardo vibes sensuali e al tempo stesso molto dolci. Per creare il punto luce all’angolo esterno dell’occhio usa un ombretto panna e delinea l’occhio con un eyeliner, anch’esso opaco.

L’eyeliner che non passa mai di moda

L’occhio da gatta non può mancare tra le idee makeup Capodanno e quale sera migliore per osare una codina lunghissima e che mette in evidenza anche l’angolo interno? Puoi dare anche un tocco luminoso sfumando un ombretto dorato o metallizzato lungo la rima ciliare inferiore.

Per chi non vuole un trucco Capodanno molto stravagante e magari preferisce tenere il look degli occhi più delicato, un eyeliner marrone è perfetto. Delinea lo sguardo, la codina verso l’esterno regala un effetto lifting ma al tempo stesso risulta più naturale. Perfetto da abbinare a un rossetto rosso o nude.