Come truccarsi a Natale: idee per un perfetto makeup natalizio

Quando le Feste si avvicinano inizia la ricerca del perfetto trucco natalizio. Qui troverai tantissime idee per realizzare un trucco per Natale, con qualsiasi tonalità e combinazione di colore. Trucco natalizio oro, trucco di Natale rosso, makeup natalizio argento, blu, makeup di Natale verde o con glitter, per stupire alla Vigilia o al pranzo di Natale. Scegli la tua idea preferita, prendi spunto e prova a replicarla.

Trucco natalizio oro: un grande classico

L’oro è il grande colore protagonista delle Feste ed è perfetto per realizzare un trucco per Natale. Scegli tra oro caldo o oro freddo e, se vuoi realizzare un trucco di Natale facile, applica un primer occhi poi tampona l’oro su tutta la palpebra mobile. Sfuma i bordi e sfuma verso l’esterno, oppure con un pennellino angolato crea una forma allungata che ricordi un eyeliner.

L’oro caldo si sposa perfettamente con il marrone per creare un makeup Natale elegante e raffinato, che si sposa su diversi incarnati e carnagioni. Armati di pennelli da sfumatura e, per un effetto ancora più intenso, borda l’occhio con del nero e non dimenticare le ciglia finte.

Puoi creare tante combinazione di colore diverse con l’oro, ad esempio unendo il blu, il rosso ma anche il verde o il nero. Se non ami molto gli ombretti colorati sugli occhi, ad esempio, puoi realizzare uno smokey eyes nero, grigio scuro o verde scuro e al centro dell’occhio applicare un ombretto metallizzato oro.

Makeup Natale Rosso, il colore delle Feste

Un altro grande colore protagonista delle Feste è il rosso, che applicato sugli occhi fa subito Natale. Per creare il tuo makeup natalizio rosso classico abbinalo a dell’oro caldo. Per rendere lo sguardo più sensuale allunga la sfumatura verso l’esterno, traccia una sottile riga di eyeliner nero e applica tanto mascara o le ciglia finte.

Per un trucco di Natale più audace usa solo il rosso acceso e opaco sfumato su tutto l’occhio. Realizzerai un makeup monocolore davvero d’effetto e, se vorrai renderlo ancora più in tema, applica un rossetto rosso della stessa tonalità sulle labbra. Se però ti sembra troppo lascia le labbra naturali o applica del gloss.

Mai provato il rosso metallizzato? Dà subito un’idea di festa e renderà ancora più brillanti gli occhi verdi. Provalo anche abbinato al nero o a un bordeaux scuro, per creare più contrasto e rendere il tuo makeup look natalizio ancora più interessante.

Come truccarsi a Natale con il verde

Anche il verde è un colore che, se applicato sugli occhi, dà vibes natalizie, soprattutto se metallizzato o abbinato a glitter o a dell’oro. Ricorda il colore degli abeti ed è un colore che mette in risalto gli occhi verdi e marroni, con cui si sposa alla perfezione. Mixa verde chiaro, verde scuro e nero per creare un trucco natalizio verde tono su tono.

Un’altra combinazione di colore che non può mancare per il makeup natalizio è il verde con l’oro e il rosso. Crea uno smokey eyes verde che sia più chiaro all’angolo interno e scurisca verso l’angolo esterno, sfumalo bene ai bordi e applica al centro dei glitter oro o un ombretto oro metallizzato. Il tocco super Natalizio? Il rossetto rosso metallizzato, perfetto.

Marrone, oro, verde e argento creano il giusto mix per un trucco di Natale che si rispetti. Prova a combinare un marrone caldo con un oro caldo e sfumare un verde freddo unito a dell’argento. Giocare con i contrasti renderà il trucco adatto ad ogni sottotono e lo renderà più particolare.

Il colore dell’inverno: trucco natalizio blu

Blu e oro, due colori perfetti se vuoi truccarti per Natale. Divertiti con le sfumature di blu, dal più chiaro al più scuro e al centro sfuma un oro o crea solo un punto luce dorato all’angolo interno. Mai provato anche l’eyeliner e il mascara colorato blu?

Blu e nero sono ormai due colori sdoganati e, anzi, considerati molto eleganti. Puoi riproporli per il trucco di Natale, scegliendo un blu brillante e metallizzato o arricchito da glitter per creare uno smokey eyes, a contrasto con il nero intenso e super opaco.

Se ami i makeup particolari ma più minimal e che non richiedano troppo tempo e sforzo, stendi un ombretto azzurro su tutta la palpebra mobile, sfumando nella piega. Applica dei glitter bianchi o argento e del mascara blu ed avrai ricreato un makeup di Natale perfetto ispirato ai fiocchi di neve.

Ma la vera morte del blu, si sa, è l’argento. Abbinando questi due colori potrai davvero realizzare un makeup natalizio blu a regola d’arte. Una combinazione di colore bellissima su praticamente qualsiasi colore di pelle, basta solo scegliere la giusta intensità di blu e di argento.

L’avversario dell’oro: trucco di Natale argento

Rimanendo in tema argento, è il colore contrapposto all’oro quando si parla di makeup delle Feste. Se con l’oro proprio non ti vedi potresti avere un sottotono freddo e allora per te entra in gioco l’argento. Elegante e raffinato, prova ad abbinarlo ad un eyeliner nero e a delle ciglia finte, per un look classico che non passa mai di moda.

Argento, blu e nero sono una combinazione di colori che danno il meglio di sé sugli occhi marroni giocando con i colori complementari ma anche con gli occhi chiari, perché creano un forte contrasto. Se non sai come abbinare l’argento per il makeup di Natale, provalo con il blu, anche in piccole quantità, come ad esempio stendendo una matita all’interno dell’occhio.

Particolare, editoriale, un po’ alieno: l’argento steso come unico colore su tutta la palpebra catalizzerà l’attenzione sui tuoi occhi al pranzo di Natale. Un makeup natalizio decisamente particolare e diverso dal solito, ma facilissimo da realizzare. Ti basterà sfumare un ombretto in crema argento e stenderlo sulla palpebra.

Per chi ama i makeup Natale naturali

C’è chi ama i makeup molto elaborati, colorati e particolari e chi invece preferisce i look più classici e naturali. Se questo è il tuo caso, per creare un trucco di Natale elegante, stendi un ombretto champagne luminoso su tutta la palpebra, traccia una riga di eyeliner e completa il tutto con mascara o ciglia finte. Per il rossetto scegli tu se tenerti sul nude o puntare su un classico rosso.

Una rivisitazione del classico makeup nude sui toni neutri del marrone che puoi provare per il makeup natalizio prevede di creare un punto luce azzurro chiarissimo all’angolo interno. Sembra quasi bianco, dà luce al volto e un tocco di colore leggero, che però ricorda la candida neve e i fiocchi che cadono dal cielo. Un trucco di Natale poetico!

Se poi non vuoi un trucco occhi particolarmente vistoso, non ami i colori metallizzati o accesi, potrai sempre optare per il nude look per antonomasia, quello sui toni del marrone, magari con una linea di eyeliner per creare intensità e delle ciglia finte. Un classico intramontabile che si adatta ad ogni occasione.

Trucco Natale con eyeliner

In tanti non riescono a vedersi senza eyeliner e non vi rinuncerebbero mai, nemmeno la mattina di Natale. Se fai parte di questa categoria puoi però optare per qualcosa di diverso per il tuo trucco natalizio con eyeliner: creano uno con una gradazione di colore che vada dal nero al rosso e al verde, magari creando anche una cut crease.

Il bello dell’eyeliner colorato è che puoi divertirti non solo con i colori, ma anche con le forme, per creare un trucco grafico con un solo prodotto. Prova ad esempio con un eyeliner verde o rosso, perfettamente in tema.

Per un look elegantissimo non puoi non provare, come trucco natalizio, l’oro abbinato ad un eyeliner nero. Stendi un oro caldo, che sembri quasi metallo fuso, su tutta la palpebra mobile, poi costruisci il tuo eyeliner: più o meno intenso, l’importante è che sia extra black.

Il rossetto rosso per il makeup delle Feste

C’è davvero bisogno di dire qual è il colore di rossetto perfetto per Natale? Ma il rosso certamente! Il rosso trucca da solo, ecco perché se non hai tempo o voglia di creare un makeup per le Feste elaborato, ti basterà applicare tanto mascara sulle ciglia e scegliere il tuo rosso preferito. Con un makeup così semplice, volendo, potrai spingerti un po’ oltre con il tuo outfit natalizio.

Un tocco di ombretto nude luminoso al centro dell’occhio, una sottile linea di eyeliner sfumato, mascara o ciglia finte e un rossetto rosso. Esiste un makeup natalizio veloce più perfetto di così?

Il rosso è un colore perfetto ad ogni età, anche per il trucco over 50. Scegline uno a lunga tenuta, che non vada nelle pieghe delle labbra e ricordati di bordare bene l’occhio con del nero e tanto mascara.

Makeup Natale luminoso con i glitter

Glitter, glitter, glitter! Sono ormai ovunque nel makeup e non possono certo mancare per truccarsi a Natale. Un modo semplice per usarli è quello di creare uno smokey eyes con il tuo colore preferito delle Feste e poi tamponare sopra dei glitter in polvere libera, aiutandoti con del primer. Puoi anche aggiungere qualche brillantino, per un tocco di sparkle in più.

Sicuramente i glitter oro e argento sono i più facili da reperire e da abbinare ad ogni makeup, fanno subito Natale. Usa glitter di varie dimensioni per creare un effetto ancora più scintillante e tridimensionale.

I brillantini da applicare con la colla per ciglia finte sono perfetti per arricchire il tuo makeup natalizio. Puoi creare degli eyeliner, aggiungerli in maniera geometrica o casuale, usarne di grandi e di piccoli o combinare vari colori insieme, ad esempio oro, rosso e verde.