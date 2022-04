Tendenza eyeliner: colorati, geometrici, effetto bold e glitter

Se ami l’eyeliner, i look minimal o se sei in cerca dell’ultima moda in fatto di makeup non puoi non provare tutti questi trend eyeliner e scegliere il tuo preferito. Dimenticati il classico eyeliner nero allungato verso l’esterno, l’eyeliner oggi è molto di più: eyeliner colorato, eyeliner bold che prende tutta la palpebra, eyeliner grafico e minimale, a volte sospeso sulla palpebra o posizionato all’angolo interno, realizzato con glitter o addirittura perle e strass.

L’eyeliner colorato con tante sfumature con cui giocare

Il modo più classico e facile per giocare con l’eyeliner è sicuramente creare un eyeliner colorato utilizzando eyeliner multicolor. Puoi sperimentare con tutti i colori per creare dei veri e propri look minimal, magari da abbinare anche al mascara colorato della stessa tonalità. Scegli un eyeliner del tuo stesso colore di occhi per creare un makeup che renda lo sguardo dolce e crei una continuità cromatica tra la tua iride e il colore scelto oppure opta per il colore complementare a quello dei tuoi occhi, per esaltarne ancora di più la tonalità.

Se non te la senti di giocare con colori particolari ma sei stufa del classico nero, prova l’eyeliner marrone, da abbinare agli occhi blu per renderli ancora più intensi o perfetto se hai gli occhi marroni e vuoi che il trucco, anche con un eyeliner molto allungato e grafico, risulti comunque molto soft. È perfetto però, qualsiasi sia il tuo colore di iride, per creare un makeup molto delicato e adatto per i “no makeup makeup”, ovvero quei makeup che ci sono, ma si vedono poco.

Per look davvero particolari prova l’eyeliner bianco ottico o il giallo, che essendo molto chiari spiccano e risaltano anche solo creando una linea classica e sottile, per un makeup minimal che non passerà certo inosservato. Prova anche l’eyeliner rosso, molto particolare anche se più difficile da trovare (ma puoi usare dei rossetti liquidi per realizzarlo, a patto che siano formulati anche per essere utilizzati in quella zona pur non essendo eyeliner).

Prova l’eyeliner grafico, da posizionare ovunque sull’occhio

Dimenticati il classico eyeliner per allungare l’occhio: il trend del momento rompe le regole e posiziona linee grafiche ovunque sull’occhio. Prova a tracciare una riga sospesa sulla palpebra fissa, che segua la forma dell’occhio allungandosi sempre verso l’esterno. Un altro look da provare è quello con l’eyeliner doppio, con una riga classica e una riga sospesa, realizzata con lo stesso colore oppure con due tonalità diverse.

Non solo linee dalla forma classica, l’eyeliner diventa ondulato oppure puoi realizzare una linea dritta e grafica al centro della palpebra. Ancora, posiziona l’eyeliner solo all’angolo interno, magari utilizzandone uno rosa o verde per dare un tocco di colore al tuo makeup. Per realizzare questo tipo di eyeliner è sicuramente più facile utilizzare quelli in penna, dalla punta sottilissima, che consentono maggiore controllo e precisione. Se però non hai tanti eyeliner colorati, prendine uno bianco e poi, con un pennellino molto piccolo, tampona sopra un ombretto.

Per un look strong, l’eyeliner bold è un must

L’eyeliner bold è un makeup perfetto per chi ha voglia di un trucco importante, evidente, che dia un’aria di forza e intensità allo sguardo, un po’ punk, un po’ grunge. Per questo eyeliner e questo mood è perfetto l’eyeliner nero, meglio se in gel e da applicare con il pennellino angolato, in modo da avere maggiore controllo sulla forma e riuscire così a tracciare l’eyeliner su entrambi gli occhi che siano il più possibile simili. Se sei alle prime armi, puoi provare a ricreare questo look creando la forma con un pennellino e una matita. Sporca la punta del pennello con la matita e poi traccia le linee esterne, poi ripassale con l’eyeliner e infine riempi l’interno.

Non è detto però che tu debba utilizzare per forza il nero e, anche in questo caso, puoi sperimentare con tutti i colori che ti ispirano di più. Il giallo, ad esempio o il bianco sono perfetti per l’estate e per creare un makeup divertente e non scontato. Se poi non hai tutti i colori di matita o eyeliner a disposizione, puoi utilizzare il solito pennellino angolato e degli ombretti. Bagna appena il pennello con dell’acqua (o se vuoi seguire il trend Tik Tok, con dell’acqua micellare) poi preleva l’ombretto e traccia la tua riga. In questo modo potrai sperimentare con qualsiasi colore, dai fluo ai metallici, dai pastello ai colori primari.

Se ami i glitter, il trend per te è l’eyeliner glitterato

Sicuramente avrai visto la serie Tv Euphoria o, scrollando sui social, ti sarà capitato di vedere makeup pieni di glitter ovunque. Questo è il trend del momento, dare un tocco di sparkle ai tuoi look, utilizzando eyeliner glitterati e pieni di riflessi o direttamente dei glitter. Per questo tipo di eyeliner puoi scegliere, appunto, tre tipologie diverse di prodotto: il più facile da utilizzare è sicuramene l’eyeliner glitterato, che non è niente di più di un eyeliner classico in tubetto con il pennellino da intingere, che però ha una base colorata o trasparente che contiene poi glitter.

Esistono poi i glitter che sembrano dei veri e propri ombretti, praticamente delle palette o cialde di glitter pressati che aderiscono alla palpebra senza bisogno di un primer. In realtà sono più difficili da utilizzare per eyeliner grafici veri e propri, perché comunque non si riesce ad ottenere molto controllo come utilizzando una colla per glitter, ma puoi aggiungerli quasi come una riga di eyeliner all’attaccatura delle ciglia se hai realizzato un look con ombretti o sono perfetti per i bold eyeliner.

Se invece vuoi creare una linea grafica netta e precisa con i glitter, devi scegliere quelli in polvere libera. Sono un po’ più complicati da usare perché tendono a fare fall-out, ovvero cadere sotto l’occhio mentre li applichi, ecco perché sarebbe meglio realizzare prima l’eyeliner e poi passare alla base viso. Se te ne cadono tanti, utilizza un pezzetto di scotch da passare sul viso per farli attaccare, ma ricordati prima di passarlo qualche volta sulla mano affinché lo strappo sul viso non sia troppo forte. Ricordati che per usare questi glitter è necessario utilizzare un glitter primer o un colla per glitter.

Gli strass e le gemme per creare un eyeliner gioiello

Sempre sullo stile luccicante e glitterato sono gli eyeliner realizzati con gemme, piccole pietre e strass. Anche in questo caso puoi scegliere se realizzare un classico eyeliner allungato verso l’esterno o magari un eyeliner doppio o vuoto, creando la forma con strass di diverse dimensioni, più piccoli all’angolo interno ed esterno e più grandi al centro. Quelli più classici tendono all’argento o comunque simulano dei veri e propri cristalli, ma anche in questo caso puoi sbizzarrirti con i colori, creando un effetto ombré magari con varie tonalità di blu o creare un eyeliner con strass multicolor.

A te la scelta se creare prima una riga di eyeliner nero o colorato su cui poi applicare sopra gli strass o se creare direttamente la riga solo con le pietre, per un effetto più delicato, etereo e romantico. Ad ogni modo, per applicarli ti servirà una colla, non quella per i glitter che è in realtà un primer molto appiccicoso, ma puoi usare semplicemente la colla per ciglia finte. Mettine solo una puntina, altrimenti una volta applicato lo strass la colla sborderà e si vedrà a makeup asciutto, anche se diventerà comunque trasparente.

Via libera a perle, stelline e applicazioni di ogni tipo per il tuo eyeliner

Non solo strass e glitter, gli eyeliner ormai si creano con tutto. Anche le perle sono un trend da provare, ma attenzione ad acquistare quelle adatte per le applicazioni sulla pelle, che in realtà sono delle mezze perle, ovvero hanno una parte tagliata che così, con la colla, rimane ben aderente anche sull’occhio. Ne esistono di varie dimensioni e colori e puoi divertirti a creare varie tipologie di look. Puoi applicare solo le perle, più piccole all’angolo interno, poi più grandi e via via di nuovo più piccole per dare la forma di un eyeliner classico o puoi realizzare un eyeliner, magari colorato, e poi applicare solo qualche perla qua e là.