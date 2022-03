Da Euphoria a Chiara Ferragni: come replicare il trend degli eyeliner colorati

La seconda stagione di Euphoria, serie TV di HBO divenuta già un cult del genere anche in Italia, ha rivoluzionato le tendenze make-up in un modo che non si era mai visto prima.

La community beauty di tutto il mondo aveva amato i look scintillanti dai toni freddi sfoggiati dalle protagoniste nella prima stagione e, prevedibilmente, è accaduto lo stesso nella seconda stagione, con i nuovi make up dalle vibrazioni glam.

Uno dei trend che è dilagato ovunque è senza dubbio l’utilizzo di eyeliner colorati indossati da Jules e dalle altre protagoniste della serie TV. Infatti sono subito stati ricreati dai make-up artist e dalle influencer come Chiara Ferragni e la sorella Valentina, che hanno sfoggiato l’eyeliner colorato e visibile sulla palpebra mobile durante la fashion week di Parigi, ma anche da Francesca Michielin che durante la sua ultima partecipazione a Sanremo come direttrice d’orchestra, ha osato con trucchi originali e colorati.

Come realizzare il trucco con l’eyeliner colorato

La tendenza attuale ci invita ad osare, con colori vibranti, doppi tratti e code vistose di eyeliner, come l’ormai celebre double wing.

Per realizzare questi trucchi non servono grandi doti di manualità, basta scegliere un eyeliner scrivente e dall’impugnatura comoda e tracciare una riga più o meno sottile, in base all’effetto che si vuole ottenere.

Per il doppio tratto alto, come quello che Chiara Ferragni ha sfoggiato a Parigi e durante la Milano Fashion Week, basta creare una coda simile a quella che faresti nella rima interna dell’occhio, riempiendola poi in un secondo momento con il colore.

L’importante però è divertirsi e uscire dalla propria zona di comfort: questa tendenza, infatti, ci insegna a giocare con i colori liberamente! Per ricrearla a casa infatti, abbiamo selezionato alcuni eyeliner che puoi acquistare su Amazon.

Eyeliner con applicatore resistente all’acqua

L’eyeliner proposto da Kiko, oftalmologicamente testato e resistente all’acqua, è l’ideale se non hai molta manualità e dimestichezza con questo cosmetico perché si applica senza troppi sforzi come una matita occhi e si presta alla realizzazione di tutti i trucchi più eccentrici che la fantasia ti suggerisce. L’applicatore integrato permette di sfumare il tratto per dare maggiore profondità allo sguardo o per creare una coda più larga e vistosa.

Lo trovi su Amazon in tanti colori.

Offerta Kiko, eyeliner long lasting colorato Resistente all'acqua, ideale per i principianti e per chi ha poca manualità

Eyeliner Colorati, set di 12 pezzi

Un set contenente ben 12 eyeliner per avere a disposizione un tripudio di colori per ricreare i look di Euphoria in base al mood della giornata.

I colori sono vividi e brillanti, facili da applicare e riempire e si asciugano rapidamente. Il pennino ad alta precisione può disegnare linee chiare e colori forti e si rimuove facilmente con il classico struccante.

Set 12 eyeliner colorati Colori vividi e brillanti per spaziare con il make up

Epic Ink Liner, l’eyeliner più acquistato

Quello più acquistato e amato è senza dubbio l’epic ink liner di NYX. Disponibile, al momento, solo in due colori, è però l’ideale per ricreare un trucco professionale a casa. Ottimo per creare linee definite e svariati look.

Offerta Epic Ink Liner NYX Per ottenere un effetto professionale, senza fatica.

Eyeliner long lasting, ottimo rapporto qualità e prezzo

Disponibile in tre colori, questo eyeliner è un long lasting dal colore intenso e come gli altri proposti, facile da applicare, grazie al design a penna che permette un’impugnatura salda e sicura per creare sia linee classiche che eyeliner a nuvola, doppi tratti e originali codine all’esterno dell’occhio.

Inoltre, sottolineiamo l’ottimo rapporto qualità prezzo di questo prodotto.

Offerta Artdeco Long Lasting Intense Eyeliner Ottimo rapporto qualità/ prezzo, per un eyeliner versatile da tenere sempre in borsa.

Eyeliner con pennellino in Feltro

Il nuovo eyeliner di L’Oreal è disponibile in tanti colori intensi e dal finish extra matte.

L’applicatore più corto permette di avvicinarsi all’occhio per applicare il prodotto, permettendo di creare linee più o meno classiche.

L’ impugnatura ruvida, facile da utilizzare, consente una presa salda a prova di principiante.

Offerta L'Oréal Paris MakeUp Eyeliner Matte Signature Eyeliner ad alta precisione per ottenere tutti i tratti che la fantasia ti suggerisce.